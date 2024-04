Splinter Cell: Remake für Ubisoft Forward geplant? Es gibt einen Hinweis

“Splinter Cell“ kehrt zurück und wird als Remake neu veröffentlicht. Während die Existenz schon seit 2021 kein Geheimnis mehr ist, warten Spieler nach wie vor auf Gameplay-Szenen und einen Termin.

Eine gute Gelegenheit für die finale Enthüllung von “Splinter Cell Remake” wäre die bevorstehende Ubisoft-Forward-Show, die gestern angekündigt wurde. Und tatsächlich bahnt sich etwas an.

Drei grüne Lichter deuten Splinter-Cell-Vorstellung an

Ubisoft Toronto hat auf dem eigenen Facebook-Auftritt gestern das Profilbild geändert, was mit der Ankündigung von Ubisoft Forward einherging. Seitdem strahlen drei grüne Lichter aus einem dunklen Hintergrund heraus. Dabei handelt es sich zweifelsfrei um das Trifokal-Sichtgerät von Sam Fisher.

Ubisoft Toronto nutzt seit gestern dieses Profilbild.

Zufällig erfolgte die Änderung des Profilbildes sicherlich nicht. Es scheint ein vielversprechender Hinweis darauf zu sein, dass sich das Remake von “Splinter Cell” auf der Ubisoft-Forward-Show blicken lässt. Veranstaltet wird sie am 10. Juni 2024, wie wir gestern berichteten:

Ubisoft versprach während der Ankündigung, dass das Remake „von Grund auf neu entwickelt“ wird. Zum Einsatz kommt die Snowdrop-Engine, die bereits bei Spielen wie „Tom Clancy’s The Division“ und „Avatar: Frontiers of Pandora“ als Basis diente. Damit soll eine New-Generation-Grafik samt dynamischer Beleuchtung geboten werden.

In „Splinter Cell“ begleiten Spieler den Hauptcharakter Sam Fisher. Er ist ein ehemaliger Navy SEAL und Agent des fiktiven US-Geheimdienstes Third Echelon. Vor einigen Monaten kam die Meldung auf, dass die Entwicklung des Remakes offenbar beschleunigt wird.

Neben Ubisoft Forward weitere digitale Veranstaltungen

Eine E3 wird es auch in diesem Jahr nicht geben, da die US-Spielemesse im vergangenen Jahr offiziell eingestellt wurde – allerdings mit einer Rückkehroption. Die COVID-19-Pandemie und die Etablierung von digitalen Events im Messezeitraum gaben dem Event offenbar den Rest.

Das Summer Game Fest mit und von Geoff Keighley startet am 7. Juni. Ubisoft Forward ist am 10. Juni an der Reihe. Im selben Monat wird auch der Xbox-Showcase stattfinden. Zudem dürfen einige der Shows erwartet werden, die im Vorjahr stattfanden. Im Mai könnte zunächst ein PlayStation-Showcase stattfinden.

