Splinter Cell: Remake der Stealth-Spielereihe offiziell angekündigt

In der jüngeren Vergangenheit keimten immer wieder Gerüchte über ein Comeback von Ubisofts "Splinter Cell"-Reihe auf. Nun bestätigte das Unternehmen offiziell: Stealth-Legende Sam Fisher kehrt in einem Remake zurück!

Nach verschiedenen Meldungen in den vergangenen Monaten rund um ein Comeback der Videospielikone Sam Fisher machte Ubisoft heute Nägel mit Köpfen: „Splinter Cell“ bekommt ein Remake spendiert. Dies verkündete der französische Konzern über seinen Twitter-Channel. Auf der hauseigenen Unternehmenswebsite veröffentlichten die Verantwortlichen zudem erste Informationen, wie die Neuauflage der Stealth-Spielereihe angegangen wird.

Splinter Cell: Remake erhielt grünes Licht

Verantwortlich sein für das Remake wird das Entwicklerteam von Ubisoft Toronto, die bereits Erfahrung mit dem Franchise haben. Das Studio entwickelte das bisher letzte Abenteuer von Sam Fisher, „Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist“, das 2013 für PlayStation 3, Xbox 360, die Wii U und den PC veröffentlicht wurde. Für die Entwicklung der Neuauflage werde aktuell ein neues Team zusammengestellt, zu dem aktuell bereits einige Veteranen gehören.

In der Ankündigung heißt es, das Original werde „von Grund auf neu entwickelt“. Genutzt wird dabei Ubisofts eigene Snowdrop Engine, die bereits bei „Tom Clancy’s The Division“ zum Einsatz kam und mit der ebenfalls das kommende Action-Adventure „Avatar: Frontiers of Pandora“ entwickelt wird. Damit sollen New-Generation-Grafik und -Gameplay sowie eine dynamische Beleuchtung geboten werden.

Producer Matt West führt bezüglich des „Splinter Cell“-Remakes aus, das Original habe vor 19 Jahren viele Facetten geboten, die für die damalige Zeit „erstaunlich und revolutionär“ gewesen wären. Obwohl sich das Projekt derzeit noch in einem frühen Stadium befinde, verspricht er, die Neuauflage solle „den Geist der frühen Spiele“ bewahren „und zwar in all den Punkten, die dem frühen ‚Splinter Cell‘ seine Identität verliehen haben.“ Hierzu zählt auch die Struktur des Spiels. Wie die alten Ableger der Reihe wird es eine klassische lineare Spielerfahrung bieten.

Das Motto des Originals, „Stealth Action Redefined“, diene den Entwicklern dabei als Leitlinie und dazu passend hätten sie bereits verschiedene Dinge getestet. All dies passe letztendlich „sehr gut zu unserer Neudefinition von Stealth-Action für ein modernes Publikum“, erklärt West weiterhin. Creative Director Chris Auty versichert zudem, im Team würden sich viele „Stealth-Puristen“ befinden, die sich bewusst seien, was die Originale auszeichnete. Abschließend heißt es, mit dem Remake solle „eine solide Basis für die Zukunft von ‚Splinter Cell'“ gelegt werden.

Wann und für welche Plattformen das „Splinter Cell“-Remake voraussichtlich erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Was ist eure Meinung zu einem „Splinter Cell“-Remake?

