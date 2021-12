Splinter Cell: Ubisoft erneuert den Markenschutz – Ankündigung in den nächsten Monaten?

Aktuellen Berichten zufolge entschloss sich Ubisoft in den USA dazu, den Markenschutz an "Splinter Cell" zu erneuern. Nun wird natürlich spekuliert, dass dieser Schritt auf die baldige Ankündigung eines neuen "Splinter Cell"-Projektes hindeuten könnte.

In den vergangenen Monaten wurden die Entwickler von Ubisoft immer wieder mit einem neuen „Splinter Cell“-Titel in Verbindung gebracht. Offiziell angekündigt wurde dieser bisher leider nicht.

Aktuelle Berichte deuten allerdings darauf hin, dass sich dies in den kommenden Monaten ändern könnte. Wie festgestellt wurde, entschloss sich Ubisoft in den USA nämlich dazu, den Markenschutz an „Splinter Cell“ zu erneuern. Ob wir es hier mit einer reinen Vorsichtsmaßnahme zu tun haben oder ob in den nächsten Monaten in der Tat ein neues Abenteuer mit Sam Fisher angekündigt wird, bleibt abzuwarten. Zuletzt erreichte uns im Oktober dieses Jahres das Gerücht, dass sich Ubisoft dazu entschlossen haben soll, einem „Splinter Cell“-Titel grünes Licht zu geben.

Wird dieses Mal auf ein Open-World-Konzept gesetzt?

Während die Verantwortlichen von Ubisoft zu diesem Thema weiter schweigen, berichtete der als verlässliche Quelle geltende Industrie-Insider kürzlich, dass beim neuesten „Splinter Cell“-Projekt auf das Open-World-Konzept gesetzt werden könnte. Demnach sei mit einer Stealth-Variante moderner „Assassin’s Creed“-Teile zu rechnen, die auch nicht näher genannte Elemente aus der offenen Welt von „Halo Infinite“ aufgreift.

„Es ist nicht klar, welche Studios an dem Projekt arbeiten, obwohl zwei Personen mit Kenntnissen der Pläne von Ubisoft vermuteten, dass das neue Splinter Cell von einem Studio außerhalb ihrer traditionellen Basis in Montreal geleitet wird“, so Henderson im Oktober weiter.

Aktuell befinde sich das neue „Splinter Cell“ noch in einer frühen Entwicklungsphase und könnte laut Henders im Laufe des nächsten Jahres angekündigt werden. Ubisoft selbst hüllt sich bezüglich des Ganzen weiter in Schweigen.

