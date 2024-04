PS5 & PS4: PlayStation-Showcase oder State of Play im Mai – Gerücht

State of Play oder PlayStation-Showcase? Im Mai soll eine neue Veranstaltung stattfinden, heißt es in der Gerüchteküche. Auch vor einem Jahr nutzte Sony diesen Monat für ein größeres Event mit Enthüllungen.

Nachdem Sony im vergangenen Januar im Rahmen einer rund 40 Minuten langen State of Play allerlei Spiele wie “Stellar Blade”, “Death Stranding 2: On the Beach”, “Silent Hill 2 Remake”, “Until Dawn” und das inzwischen veröffentlichte “Rise of the Ronin” zeigte, warten viele Spieler auf die nächste Show dieser Art.

Zwar folgte am 7. Februar 2024 bereits die zweite State of Play des Jahres. Allerdings rückte darin ausschließlich “Final Fantasy 7 Rebirth” in den Fokus. Auch der Square-Enix-Titel ist mittlerweile erhältlich. Ein größerer PlayStation-Showcase könnte ebenfalls bevorstehen, sofern wir aktuellen Gerüchten Glauben schenken können.

PlayStation-Showcase oder State of Play?

Für die neusten Event-Gerüchte sorgte der Giant-Bomb-Redakteur Jeff Grubb, der etwas gehört haben möchte. Wie üblich blieb er mit seinen Aussagen recht vage, sodass der Rotstift für den Kalender vorerst in der Schublade bleiben kann.

„Ich habe gehört, dass es nächsten Monat, im Mai, eine PlayStation-Veranstaltung geben wird, entweder eine State of Play oder ein Showcase“, so Grubb. Laut seiner Ansicht wird das Remake von “Silent Hill 2” dabei sein. Wir berichteten am Vormittag.

Ob es eine State of Play wird oder Spieler einen größeren PlayStation-Showcase erwarten können, bleibt abzuwarten. Auch Grubb möchte sich nicht festlegen, verweist aber darauf, dass der Zeitpunkt eher für die größere Veranstaltung spricht.

„Ich habe sowohl von einem Showcase als auch von der State of Play gehört“, fügte Grubb hinzu. „Es sieht so aus, als würde es eher in Richtung Showcase gehen. Es liegt definitiv in dem Zeitrahmen, in dem sie letztes Jahr den Showcase veranstaltet haben.“

PlayStation-Showcase 2023 mit zahlreichen Enthüllungen

Woher Grubbs Erkenntnisse stammen und ob wirklich zuverlässige Informanten dahinterstecken, ist unklar. Der im Mai 2023 veranstaltete PlayStation-Showcase konnte sich jedenfalls sehen lassen.

Damals wurde unter anderem “Helldivers 2” angekündigt, das sich weniger als ein Jahr später zu einem vollen Erfolg entwickeln konnte. “Metal Gear Solid Δ Snake Eater” sowie “Concord” standen auf dem Programm. Es gab Trailer zu angekündigten Spielen und auch PlayStation VR2 kam nicht zu kurz.

Nachfolgend eine Übersicht über den PlayStation-Showcase im Mai 2023:

Sony gab im Februar bekannt, dass die größten Marken der wichtigsten PlayStation-Studios im laufenden Geschäftsjahr außen vor bleiben. Das bedeutet aber nicht, dass Spieler gänzlich auf zugkräftige Spiele verzichten müssen. Wie wäre es etwa mit einem neuen “Astro Bot”?

Sollte im Mai ein PlayStation-Showcase stattfinden: Welche Spiele oder Ankündigungen wollt ihr dort sehen?

