Silent Hill 2 Remake: Enthüllung in wenigen Wochen? Insider deutet auf Showcase hin

In den letzten Tagen deuteten zwei Alterseinstufung auf eine nahende Ankündigung zum Remake von "Silent Hill 2" hin. Laut Giant Bombs Jeff Grubb dürfen wir uns im nächsten Monat auf einen Showcase freuen, auf dem uns das Remake präsentiert wird.

Bislang wissen wir nur, dass das von Bloober Team entwickelte Remake zu „Silent Hill 2“ im Laufe des Jahres 2024 erscheinen wird. Einen konkreten Termin nannte Konami leider noch nicht.

Allerdings deuteten in den letzten Tagen gleich zwei Alterseinstufungen auf eine bevorstehende Ankündigung zum Remake von „Silent Hill 2“ hin. Für zusätzliche Spekulationen sorgt in diesen Tagen Giantbombs Jeff Grubb. Wie dieser erfahren haben möchte, findet im nächsten Monat ein Showcase oder eine „State of Play“-Ausgabe statt, wo uns das „Silent Hill 2“-Remake präsentiert werden soll.

„Ich habe gehört, dass es im Mai […] etwas geben wird. Entweder eine State of Play oder ein Showcase. Das wird es wahrscheinlich geben“, so Grubb.

Naht die Enthüllung des Releasetermins?

Die beiden Alterseinstufungen in den USA und Südkorea befeuerten zuletzt die Gerüchte um eine bevorstehende Enthüllung des Releasetermins. Auch die aktuellen Aussagen von Grubb bewegen sich in diese Richtung. „Hat dieses Spiel schon ein Datum? Ich kann mich nicht erinnern. (Andere antworten: Nein, ich glaube nicht.) Richtig, deshalb habe ich das PlayStation-Ding im Mai angesprochen“, so Grubb.

„Wenn sie bis dahin – zu diesem Event – kein Datum ankündigen, würde ich fast davon ausgehen, dass es garantiert ist, dass wir bei dieser Veranstaltung ein Datum für dieses Spiel bekommen“, führte der Industrie-Insider aus. Woher Grubb seine Informationen bezogen haben möchte, verriet er nicht.

Bei aller Vorfreude müssen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass sich Grubb in der Vergangenheit nicht immer als zuverlässige Insider-Quelle entpuppte. Stattdessen lag er bei seinen Aussagen und Prognosen in den letzten Monate durchaus einmal daneben.

Konami hält sich weiter zurück

Die Verantwortlichen von Konami kommentierten die Gerüchte der vergangenen Tage nicht. Stattdessen spricht der japanische Publisher weiterhin nur davon, dass das Remake zu „Silent Hill 2“ 2024 erscheinen soll. Dass in der Tat etwas im Busch sein könnte, deuteten zuletzt Marketing-Poster an, die ein Nutzer beim Händler GameStop entdeckte.

Aus diesen ging hervor, dass das Remake zu „Silent Hill 2“ für eine Veröffentlichung Ende 2024 vorgesehen ist. Ein konkreter Termin könnte im nächsten Monat folgen. Zumindest dann, wenn Jeff Grubb mit seinen Aussagen Recht behält.

Das Remake zu „Silent Hill 2“ erscheint für den PC und auf den Konsolen zeitexklusiv für die PS5.

