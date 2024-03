Silent Hill 2 Remake: Rating aus Südkorea beschreibt die „exzessive Gewalt“

Allmählich rückt die Veröffentlichung des „Silent Hill 2″-Remakes“ näher. Darauf deutet eine heute aufgetauchte Alterseinstufung aus Korea hin. Der Zulassungsantrag wurde am 29. Februar eingereicht und am 7. März bewilligt.

Genauer beschrieben stammt die Alterseinstufung von South Korea’s Game Rating and Administration Committee. Das Spiel beschreiben die Verantwortlichen folgendermaßen: „Horror-Adventure über einen Mann, der in einer Stadt, an die er sich erinnert, eine Frau trifft, die seiner toten Frau ähnelt“.

„Exzessive Gewalt“ und „exzessive Blutspuren“ sind Bestandteil der Spielerfahrung – genauso wie „Darstellungen von Zerstückelungen, einschließlich zerfetzter Kreaturen.“ Zusätzlich erwarten den Spieler „übermäßige Ausdrücke des Ekels und des Grauens“. Von Kreaturen mit seltsam geformten Gliedmaßen ist die Rede, von denen „bizarre Geräusche“ stammen.

Entwicklung in der letzten Phase

Laut Publisher Konami steht die Neuauflage Stand letzten Monat kurz vor der Fertigstellung. Motoi Okamoto meinte im genauen Wortlaut, das Team befinde sich „in der finalen Phase der Entwicklung.“ Allzu lange dürfte es also nicht mehr dauern, bis ihr Sunderlands Abenteuer erneut erleben dürft. Mit dem Release ist im Laufe dieses Jahres zu rechnen.

Das „Silent Hill 2 Remake“ kommt für PlayStation 5 und PC heraus. Einen Blick aufs Gameplay durften die Fans bei Sonys State of Play im Januar werfen. Sonderlich begeistert waren die Zuschauer aber nicht. Danach meldete sich das Bloober Team zu Wort und meinte, das gezeigte Material sei nicht wirklich repräsentativ.

In der Horror-Neuauflage des Klassikers aus dem Jahr 2001 betretet ihr als James Sunderland die verlassene Stadt Silent Hill. Hier begegnet er surrealen Monstern, darunter dem ikonischen Pyramid Head. Im Laufe der Handlung findet ihr heraus, warum es den Protagonisten wirklich in diese unheimliche Stadt verschlagen hat.

