Silent Hill 2: Remake steht kurz vor der Fertigstellung

In einem Interview spricht ein Konami-Verantwortlicher über den Entwicklungsstand des "Silent Hill 2"-Remakes. Man befinde sich in den letzten Zügen, heißt es.

Bereits im Rahmen der neuesten State of Play Ende Januar haben Fans neue Einblicke in das „Silent Hill 2“-Remake erhalten. Der kurze Trailer fokussierte sich dabei auf das Kampfsystem.

Weiter nutzte man die Gelegenheit, um „Silent Hill: The Short Message“ vorzustellen. Jetzt bestätigte der Konami-Verantwortliche Motoi Okamoto, dass das Blobber Team in den Endzügen der Entwicklung für das Remake angekommen sei.

Silent Hill 2 Remake steht kurz vor Fertigstellung

Im Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu wurde Okamoto gefragt, wie die Entwicklung des Titels voranginge.

„Wir befinden uns in der finalen Phase der Entwicklung. Leider kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht viel sagen. Als Spiel kann man sich Silent Hill 2 so vorstellen, wie es jeder erwartet. Es ist einfach zu spielen in der heutigen Zeit, und es kann mit einer wunderschönen Optik beeindrucken, die aussieht wie in der Erinnerung.“

Diese Aussage deckt sich im Grunde mit dem Ansatz des Blobber-Teams, das Spiel „behutsam“ zu behandeln. So bleibt man vorsichtig dabei, welche Änderungen vorgenommen werden, um dem Original bestmöglich treu zu bleiben. Dennoch sollen Passagen gegebenenfalls modernisiert und angepasst werden, falls nötig.

Wann erscheint das Silent Hill 2 Remake?

Ein konkreter Release-Termin für das Spiel ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Aussagen wie die von Okamo deuten jedoch stark auf eine Veröffentlichung für die PlayStation 5 noch in diesem Jahr hin. Es scheint so, als würde sich die Entwicklung tatsächlich dem Ende nähern, wodurch wir uns schon bald auf konkrete Neuigkeiten freuen können.

