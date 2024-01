Silent Hill The Short Message: Free2Play-Horror mit einem Trailer angekündigt

Silent Hill The Short Message:

Wie bereits im Vorfeld des Events spekuliert, nutzte Konami die heutige "State of Play"-Ausgabe, um "Silent Hill: The Short Message" offiziell anzukündigen. Versprochen wird ein kostenlos spielbarer Horror-Titel, der in den nächsten Stunden den Weg in den PlayStation Store findet.

Im Vorfeld der heutigen „State of Play“-Episode erreichte uns das Gerücht, dass auch Konami mit von der Partie sein und gleich zwei „Silent Hill“-Projekte präsentieren wird. Berichte, die sich bestätigen sollten.

Zum einen hatten wir es dabei mit dem Remake zu „Silent Hill 2“ zu tun, zu dem Bloober Team und Konami endlich die ersten Gameplay-Szenen präsentierten. Nummer Zwei im Bunde war „Silent Hill: The Short Message“, das in der Vergangenheit immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte.

Wie Konami bekannt gab, handelt es sich bei „Silent Hill: The Short Message“ um einen kostenlos spielbaren Horror-Titel, der in den nächsten Stunden den Weg in den PlayStation Store finden wird.

Ein im Zuge der offiziellen Enthüllung veröffentlichter Trailer vermittelt einen ersten Eindruck von dem, was uns in „The Short Message“ erwartet.

Erste Details zur Geschichte

In der Videobeschreibung des Enthüllungs-Trailers liefert uns Konami zudem die ersten offiziellen Story-Details zum Horror-Abenteuer. „Anita folgt den Nachrichten ihrer Freundin Maya und findet sich in einem heruntergekommenen Wohnblock wieder, der für Selbstmordgerüchte berüchtigt ist“, so Konami.

„Anita wird in ihr Inneres hineingezogen und stellt bald fest, dass ihr Realitätssinn erschüttert ist, als sie auf bizarre, jenseitige Räume trifft, die von einem perversen Monster heimgesucht werden. Mayas Botschaft war klar: ‚Ich kann nicht gehen, bis du es gefunden hast“ – aber wonach sucht Anita wirklich?'“

Laut Motoi Okamoto, dem Serienproduzent hinter der legendären Reihe, handelt es sich bei „Silent Hill: The Short Message“ um ein Horror-Abenteuer, das exklusiv für die PS5 erscheint. Dementsprechend nutzten die Entwickler Features wie das haptische Feedback, um für eine besonders immersive Horror-Erfahrung zu sorgen.

Wie der erste Trailer verdeutlicht, ließ sich das verantwortliche Team bei den Arbeiten an „Silent Hill: The Short Message“ offenbar vom „P.T.“ genannten Teaser zum eingestellten „Silent Hills“ inspirieren.

Zudem sorgt der Titel mit seinem First-Person-Gameplay für frischen Wind in der Horror-Serie.

