Silent Hill 2 Remake: State of Play-Video zeigt modernisierte Kämpfe

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern: Im Rahmen der neusten State of Play von Sony PlayStation hatte das Remake von “Silent Hill 2” einen Auftritt.

Vorgestellt wurde der Horrortitel mithilfe eines Trailers, der direkt nach der Vorstellung von “Silent Hill: The Short Message“ folgte. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Zugleich wies Konami darauf hin, dass PlayStation-Spieler in der Lage sind, das Remake von “Silent Hill 2” im PlayStation Store auf die Wunschliste zu packen. Dort heißt es aber auch nur, dass der Veröffentlichungstermin folgt.

State of Play-Trailer mit Gameplay-Eindrücken

Das heutige Video umfasst einige Spielszenen und verrät zugleich, was sich verglichen mit dem Original an den Kämpfen getan hat.

“Werft mit diesem Trailer einen Blick auf neues Gameplay-Material und erfahrt, was ihr von den verbesserten und modernisierten Kämpfen erwarten könnt“, so die Macher.

Nachfolgend der neuste Trailer direkt von der State of Play-Show:

Während das Remake des Horror-Klassikers auf der berühmten Vorlage aufbaut, bleibt die Handlung von “Silent Hill 2” erhalten.

Nachdem James einen Brief von seiner verstorbenen Ehefrau erhalten hat, begibt er sich an den Ort, an dem sie gemeinsam viele Erlebnisse hatten – Silent Hill. Seine Hoffnung ist es, seine Frau noch einmal zu sehen. Am See in Silent Hill trifft er eine Frau, die ihr unheimlich ähnelt…

Die Entwicklung von „Silent Hill 2“ erfolgt bei Bloober Team. Das Unternehmen machte sich zuvor mit Spielen wie „Layers of Fear“ und „The Medium“ einen Namen. Die Macher sind sich den eigenen Angaben zufolge im Klaren darüber, welch große Verantwortung mit der Neuauflage eines Klassikers einhergeht.

Während Konami keinen genauen Veröffentlichungstermin für „Silent Hill 2“ verrät, wurde kürzlich von PlayStation bestätigt, dass der Titel für 2024 geplant ist, was im Zuge der State of Play noch einmal untermauert wurde. Der Launch erfolgt sowohl für PS5 als auch für PC.

