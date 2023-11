Silent Hill 2 Remake: Weitere Titel könnten sich in der Mache befinden – Gerücht

Die Ankündigung eines Remakes zu „Silent Hill 2“ sorgte für Begeisterungsstürme in der Gaming-Community. Nach Jahren der Funkstille wurden die Wünsche der Fans endlich erhört. Zusätzlich wurden im Oktober letzten Jahres die Titel „Silent Hill f“, „Silent Hill: Acension“ und „Silent Hill: Townfall“ angekündigt. Neue Gerüchte legen jetzt nahe, dass Konami außerdem an weiteren unangekündigten Projekten arbeiten könnte.

In einem Investoren-Meeting präsentierte Konami heute die neusten Geschäftszahlen. Dabei kam man auch auf die „Silent Hill“-Reihe zu sprechen, wie die Website Video Games Chronicle berichtet.

„Was die laufenden Bemühungen betrifft, so arbeiten wir fleißig an Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, das die Geschichte, die Charaktere und das Spieldesign von Metal Gear Solid 3: Snake Eater, einem der beliebtesten Teile der Metal Gear-Serie, originalgetreu wiedergibt, sowie an Remakes und komplett neuen Einträgen für die Silent Hill-Serie, die als ein psychologisches Horror-Spiel Bekanntheit erlangte“, so Konami.

Dabei ist nicht final geklärt, ob der Publisher hier lediglich über die bereits angekündigten Titel spricht oder ob sich auch weitere, unangekündigte Projekte in Arbeit befinden.

Wann erscheint das Silent Hill 2-Remake?

Zum aktuellen Zeitpunkt ist kein offizieller Releasezeitpunkt für das „Silent Hill 2“-Remake bekannt. Gerüchten zufolge soll das Spiel aber im Frühjahr 2024 erscheinen. Zudem werde der Titel zunächst für 12 Monate zeitexklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Ein PC-Release kann im Anschluss folgen. Bei der Technik für das Remake setzen die Entwickler von Blobber auf die neue Unreal Engine 5.

Konami wächst weiter

Im ersten Halbjahr generierte die Firma einen Umsatz in Höhe von 153,9 Milliarden Yen, das entspricht in etwa 956,4 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich hieraus eine Steigerung von 3,7 Prozent. Bis Ende des Fiskaljahrs 2024, also bis März nächsten Jahres, plant der Entwickler mit Einnahmen von 328 Milliarden Yen (2,1 Milliarden Euro).

Während der Gaming-Bereich mit Minus 0,6 Prozent sogar leicht geschrumpft ist, profitiert die Firma vor allem von den Pachinko-Maschinen. Konami betreibt die Spielautomaten in Japan und konnte in diesem Segment eine Umsatzsteigerung von 39 Prozent erzielen.

Viele Marken von Konami wie „Metal Gear Solid“ oder „Silent Hill“ wurden extra für die Verwendung an Pachinko-Automaten angepasst.

