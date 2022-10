Silent Hill Townfall: Entsteht offenbar auf Basis der Unreal Engine 5

Mit "Silent Hill: Townfall" befindet sich bei den Indie-Entwicklern von No Code ein Spin-off zur beliebten Horror-Serie in Arbeit. Wie sich diversen Stellenausschreibungen entnehmen lässt, entsteht das mysteriöse Projekt auf Basis der Unreal Engine 5.

"Silent Hill: Townfall" entsteht bei No Code.

In der vergangenen Woche kündigten die Verantwortlichen von Konami gleich mehrere neue „Silent Hill“-Projekte an, die sich bei verschiedenen Studios rund um den Globus in Arbeit befinden.

Darunter das Spin-off „Silent Hill: Townfall“, das beim schottischen Indie-Studio No Code entsteht. Abgesehen von der Tatsache, dass uns hier eine komplett neue Spielerfahrung im „Silent Hill“-Universum ins Haus stehen wird, wurden im Rahmen der offiziellen Ankündigung leider keine weiteren Informationen genannt. Ein interessantes technisches Detail liefern in diesen Tagen zumindest aktuelle Stellenausschreibungen von No Code.

So sucht das Studio derzeit nach einem Senior-Engine-Programmer, einem Cinematic-Animator sowie einem Gameplay-Animator. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in allen drei Stellenausschreibungen die Rede von Arbeiten mit der Unreal Engine 5 ist.

No Code setzte bisher auf eine andere Engine

Wir können wohl davon ausgehen, dass sich diese Angaben auf „Silent Hill: Townfall“ beziehen. Bei seinen letzten beiden Projekten „Stories Untold“ und „Observation“ setzte das schottische Indie-Studio noch auf die Unity-Engine. Wann mit weiteren Details oder gar der offiziellen Gameplay-Enthüllung von „Silent Hill: Townfall“ zu rechnen ist, verrieten No Code beziehungsweise Konami bisher nicht.

Allerdings wiesen die Entwickler in dieser Woche darauf hin, dass sich im Ankündigungs-Trailer des Spin-offs noch ein oder zwei Geheimnisse befinden, die von den Spielern und Spielerinnen bisher nicht entdeckt wurden. Näher ins Detail ging das Studio diesbezüglich jedoch nicht.

Weitere Meldungen zu Silent Hill: Townfall:

Bei „Silent Hill: Townfall“ haben wir es übrigens nicht mit dem einzigen neuen „Silent Hill“ zu tun, bei dem auf die Unreal Engine 5 zurückgegriffen wird. Auch beim Remake von „Silent Hill 2“, das von Bloober Team entwickelt wird, kommt der vielseitige Grafik-Motor von Epic Games zum Einsatz.

Quelle: Gamingbolt

Weitere Meldungen zu Silent Hill Townfall.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren