Silent Hill Townfall: Im Trailer verstecken sich laut No Code „ein oder zwei Geheimnisse“

In einer Mitteilung riefen die Entwickler von No Code die Community dazu auf, sich den Ankündigungs-Trailer von "Silent Hill: Townfall" noch einmal anzuschauen. In diesem sollen sich nämlich "ein oder zwei Geheimnisse" verstecken.

In der letzten Woche kündigte der japanische Publisher Konami gleich mehrere neue „Silent Hill“-Projekte an – darunter „Silent Hill: Townfall“, das sich beim Indie-Studio No Code in Entwicklung befindet.

In der Vergangenheit veröffentlichte No Code unter anderem Spiele wie „Stories Untold“ oder „Observation“. Ebenfalls involviert ist der auf Indie-Produktionen spezialisierte Publisher Annapurna Interactive, der als Co-Produzent von „Silent Hill: Townfall“ auftritt. In einer kurzen Mitteilung an die Spieler beziehungsweise Spielerinnen wiesen die Entwickler von No Code darauf hin, dass wir uns den offiziellen Enthüllungs-Trailer von „Silent Hill: Townfall“ noch einmal anschauen sollten.

Der Grund: Laut dem Indie-Studio verstecken sich in dem besagten Trailer nämlich noch „ein oder zwei Geheimnisse“.

Versteckte Nachricht im Ton des Trailers entdeckt

Wie IGN berichtet, könnte eines der Geheimnisse bereits gelüftet worden sein. So kam ein Reddit-Nutzer dem Aufruf der Entwickler nach und entschloss sich dazu, den gesamten Ton des Trailers zu extrahieren, um diesen in eine MP3-Datei zu konvertieren und sich das Spektrogramm anzusehen. Dabei stieß er auf eine versteckte Nachricht, in der es heißt: „Das Herz dieser Stadt hat aufgehört zu schlagen“.

Eine Entdeckung, die auch von IGN bestätigt wurde. Des Weiteren wurde in dem Trailer ein Morsecode vernommen, der sich als ein einfacher SOS-Code herausstellte. Da der Morsecode recht offensichtlich im Trailer platziert wurde, wird allerdings nicht davon ausgegangen, dass dieser zu den Geheimnissen gehört, die von den Entwicklern angesprochen wurden.

Abgesehen von der Tatsache, dass wir uns innerhalb der legendären Horror-Franchise auf eine ganz neue Spielerfahrung freuen dürfen, wurden zu „Silent Hill: Townfall“ bisher leider keine konkreten Details genannt.

