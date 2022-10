Silent Hill: Indie-Studios sollen an weiteren Projekten arbeiten – Townfall der Beginn einer Serie?

Am gestrigen Abend kündigte Konami die Entwicklung mehrerer neuer „Silent Hill“-Projekte an – darunter „Silent Hill: Townfall“, das bei No Code entsteht und vom auf Indie-Produktionen spezialisierten Publisher Annapurna Interactive veröffentlicht wird.

Offiziellen Angaben zufolge dürfen wir uns bei „Townfall“ auf eine Spielerfahrung einstellen, die sich spürbar von der Hauptreihe abhebt. Wie der Industrie-Insider „Dusk Golem“ in Erfahrung gebracht haben möchte, haben die Verantwortlichen von Konami offenbar großes Vertrauen in dieses Konzept. Laut dem Insider haben wir es bei „Townfall“ nämlich mit dem Start einer komplett neuen Reihe zu tun.

Entsprechen die Angaben von „Dusk Golem“ den Tatsachen, dann handelt es sich bei No Code übrigens nicht um das einzige Entwicklerstudio, das an der besagten Reihe arbeitet.

Stattdessen soll sich Konami dazu entschlossen haben, bei der Entwicklung weiterer Titel der Spin-off-Serie auf mehrere, nicht näher genannte Inide-Studios zu setzen. Neu sind Gerüchte dieser Art übrigens nicht. Stattdessen hielt sich in den vergangenen Monaten recht hartnäckig das Gerücht, dass unter anderem das britische Studio Supermassive Games an einem bisher unangekündigten „Silent Hill“-Projekt arbeitet.

Supermassive Games war in der Vergangenheit für Horror-Abenteuer wie „Until Dawn“, die „Dark Pictures“-Serie oder „The Quarry“ verantwortlich und soll den unbestätigten Berichten zufolge an einem Adventure oder einem Episoden-Adventure auf Basis der „Silent Hill“-Reihe arbeiten. Eine offizielle Stellungnahme oder Bestätigung dieser Gerüchte steht allerdings noch aus. Stattdessen spricht Konami nur von weiteren geplanten „Silent Hill“-Abenteuern.

Neben „Silent Hill: Townfall“ kündigte Konami gestern Abend ein groß angelegtes Remake zu „Silent Hill 2“ an, das sich bei den „The Medium“- und „Blair Witch“-Machern von Bloober Team auf Basis der Unreal Engine 5 in Entwicklung befindet. Zu den versprochenen Neuerungen gehören eine Über-die-Schulter-Kamera, ein generalüberholtes Kampfsystem und natürlich eine komplett neu entworfene Grafik.

(1/2) Btw, this is something I’ll mention. There’s actually even MORE Silent Hill games than was announced here. Silent Hill: Townfall is part of an „Anthology“ idea for the franchise, but its actually only the first part of it. There’s other indie developers working on more

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) October 20, 2022