Castlevania: Markenschutzeintrag deutet auf bevorstehende Ankündigung hin

Nach den diversen Ankündigungen zur „Silent Hill“-Reihe im vergangenen September wurde der japanische Publisher Konami in den letzten Monaten immer wieder mit einem Comeback von „Castlevania“ in Verbindung gebracht.

Für neue Spekulationen sorgt das Unternehmen in diesen Tagen selbst. Aktuellen Berichten zufolge sicherte sich Konami im Bereich der „Software für kommerzielle Videospiel-Maschinen“ kürzlich den Markenschutz an „Project Zircon“. Serienfans dürften mit dem Begriff Zircon sicherlich vertraut sein.

So haben wir es beim Zircon mit einem Edelstein zu tun, der seinen ersten Auftritt in „Castlevania: Symphony of the Night“ hatte, seitdem in mehreren „Castlevania“-Abenteuern auftauchte und die Gerüchte um bevorstehende Ankündigungen zur beliebten Serie weiter anheizt.

Ankündigungen auf der E3 2023 geplant?

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in dem neuen Markenschutzeintrag zudem die Rede von „kommerziell preisgekrönten Spielautomaten“ ist, was auf einen neuen Titel für Arcade-Spielhallen oder Pachinko-Automaten hindeuten könnte. Überraschend käme ein solcher Schritt nicht, da Konami in der Vergangenheit gerne bekannte hauseigene Videospielmarken in die Welt des Pachinko verfrachtete.

Möglicherweise erfahren wir schon bald mehr über die Pläne, die Konami mit der „Castlevania“-Marke verfolgt. Wie Videogames Chronicle unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen im vergangenen Monat berichtete, soll Konami die E3 2023 im Juni nutzen, um die Comebacks von „Castlevania“ und „Metal Gear Solid“ offiziell anzukündigen.

Erschwerend kommt hinzu, dass Konamis Tsutomu Taniguchi in dieser Woche darauf hinwies, dass sich die Verantwortlichen von Konami darüber im Klaren sind, dass die Spieler und Spielerinnen die „Castlevania“-Reihe gerne wiedersehen möchten. Ein weiterer Hinweis auf bevorstehende Ankündigungen?

Weitere Meldungen zum Thema:

Möglicherweise erfahren wir im Rahmen der E3 2023 (13. bis 16. Juni 2023) mehr.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu Castlevania.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren