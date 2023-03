Castlevania: Konami weiß, dass die Fans mehr wollen

Auf ein neues „Castlevania“-Spiel warten Fans schon seit Jahren. Zunächst mussten sie sich allerdings mit Neuauflagen älter Titel und mit Crossover-Inhalten begnügen. So machten Konami und Motion Twin gemeinsame Sache, um den „Return to Castlevania“-DLC für „Dead Cells“ zu veröffentlichen.

Auch die animierte Netflix-Serie zu „Castlevania wurde positiv aufgenommen. Letztendlich führten die Reaktionen der Fans offenbar dazu, dass der Marke wieder mehr Beachtung geschenkt wird.

Feedback wurde motivierend aufgenommen

Konamis Tsutomu Taniguchi erklärte in einem Gespräch mit IGN, dass sich das Unternehmen der „Aufregung und des Enthusiasmus der Fans im Internet“ bewusst sei und fügte hinzu, dass dies von Konami „sehr motivierend“ aufgenommen werde.

„Wir haben versucht, mit der Castlevania Anniversary Collection und der Castlevania Advance Collection die Spiele zurückzubringen, die die Leute geliebt und geschätzt haben. Wir haben auch Rondo of Blood und Symphony of the Night für unsere PlayStation-Fans und auf dem Handy zurückgebracht und Grimoire of Souls auf Apple Arcade veröffentlicht, um die Geschichte der Serie zu feiern“, so seine Worte.

Aber man wisse auch, dass die Fans mehr wollen. In diesem Sinne war es laut Taniguchi beispielsweise unmöglich, diese „Gelegenheit für dieses fantastische Crossover mit Dead Cells zu verpassen.“

Auch wenn sich Fans der Reihe über Wiederveröffentlichungen älterer Titel durchaus freuen, wollen viele von ihnen vor allem einen neuen Hauptteil in Angriff nehmen. Und tatsächlich könnte etwas kommen: Gerüchten zufolge arbeitet Konami derzeit an einem brandneuen „Castlevania“-Titel, der auf der diesjährigen E3 angekündigt werden soll. Neben diesem Spiel plant das Unternehmen angeblich auch die Enthüllung eines Remakes von „Metal Gear Solid 3“.

Die „Castlevania“-Reihe nahm 1986 mit dem ersten Teil ihren Anfang und setzt sich aus zahlreichen Spielen zusammen, die über die Jahre hinweg regelmäßig veröffentlicht wurden. „Castlevania: Lords of Shadow 2“ aus dem Jahr 2014 bildet den vorläufigen Abschluss.

