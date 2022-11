Castlevania: God of War-Director Willams bekundet Interesse an der Rückkehr der Marke

Nach dem erfolgreichen Verkaufsstart von "God of War: Ragnarök" war Game-Director Eric Williams im "Kinda Funny Games"-Podcast zu Gast und bekundete dort sein Interesse an der Möglichkeit, an einem "Castlevania"-Titel zu arbeiten. Wie ernst diese Aussagen gemeint sind, blieb allerdings offen.

"Castlevania": Konami arbeitet unbestätigten Berichten zufolge am Comeback der Marke.

Zusammen mit dem Team der Sony Santa Monica Studios lieferte Game-Director Eric Williams in diesem Monat den packenden Action-Hit „God of War: Ragnarök“ ab.

Kurz nach dem erfolgreichen Verkaufsstarts des Nachfolgers war Williams im aktuellen „Kinda Funny Games“-Podcast zu Gast und plauderte unter anderem über seine Zukunft. Eine interessante Antwort ließ er sich dabei auf die Frage, an welchem Projekt er gerne arbeiten möchte, entlocken. „Ihr Jungs könnt es schaffen, weil ihr hier über das Publikum der Welt verfügt. Ich weiß nicht, was ich als nächstes mache. Wenn mir jemand die Castlevania-Lizenz geben würde, würde ich allerdings das machen“, so Williams.

Im Zuge dieser Aussage bat er die Fans um ihre Unterstützung und ergänzte: „Ich habe mir gerade eine ganze Menge Ärger eingehandelt.“

Plant Konami eine Rückkehr der Reihe?

Aussagen, die offen lassen, wie ernst es Williams mit diesem Vorhaben ist. Neu ist seine Begeisterung für die „Castlevania“-Reihe allerdings nicht. Stattdessen bestätigte Williams erst kürzlich, dass „Castlevania 2: Simon’s Quest“ bei den Arbeiten an „God of War: Ragnarök“ zu seinen Inspirationsquellen gehörte. Vor allem der Tag- und Nachtwechsel, die Spielwelt an sich und die verschiedenen Geheimnisse hätten es ihm angetan.

Ob und in welcher Form es mit der „Castlevania“-Reihe weitergehen wird, ist nach wie vor unklar. Anfang Oktober berichteten die Kollegen von Videogames Chronicle unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen, dass Konami „Metal Gear“, „Silent Hill“ und „Castlevania“ zurückbringen möchte. Im Fall der „Silent Hill“-Franchise wissen wir mittlerweile, dass das Magazin richtig lag.

Gut denkbar also, dass sich Anhänger der „Castlevania“-Reihe in den nächsten Monaten ebenfalls über die eine oder andere Ankündigung freuen dürfen. Wir sind gespannt.

Quelle: „Kinda Funny Games“-Podcast

