Konami: Entwicklung von Metal Gear Solid und Castlevania könnte ausgelagert werden

Franchises wie "Metal Gear Solid", "Silent Hill" und "Castlevania" könnten in absehbarer Zeit zurückkehren. Aktuellen Berichten zufolge sucht Konami nach Partnerschaften mit externen Studios, die sich mit der Entwicklung neuer Spiele beschäftigen.

Sehen wir bald ein neues "Metal Gear"?

Viele Videospielproduktionen brachte Konami in den vergangenen Jahren nicht hervor. Bekannte und einst populäre Marken wie „Metal Gear Solid“ und „Silent Hill“ liegen auf Eis und es ist offen, wann sie zurückkehren werden.

Wird die Entwicklung ausgelagert?

Doch langsam könnte Bewegung in die Sache kommen. Einem aktuellen Bericht von Video Games Chronicle zufolge sucht Konami nach Partnerschaften mit externen Studios, um neue Spiele in Franchises wie „Metal Gear Solid“, „Silent Hill“ und „Castlevania“ entwickeln zu lassen.

In der Vergangenheit hatte sich Konami gegen diesen Ansatz gesträubt. Doch sorgte der Misserfolg von Spielen wie „Metal Gear Survive“ und „Contra: Rogue Corps“ offenbar für eine Neubewertung der bisherigen Pläne.

Der Bericht von VGC wurde durch die neuesten Spekulationen über die Zukunft von „Silent Hill“ beflügelt. In den vergangenen Monaten und Jahren gab es immer wieder Insider-Berichte darüber, dass Konamis lange vernachlässigte „Silent Hill“-Franchise wiederbelebt werden soll.

Unter anderem hieß es, dass es sich bei der nächsten Produktion um einen PS5-Exklusivtitel handeln könnte. Und kürzlich deutete der „Silent Hill“-Komponist Akira Yamaoka eine Enthüllung im Sommer an, „von der man hofft, etwas zu hören.“ Jüngste Gerüchte brachten die „Silent Hill“-Marke sogar mit Bloober Team in Verbindung, nachdem in den vergangenen Jahren spekuliert oder zumindest gehofft wurde, dass Kojima Produktions Hand anlegen wird.

Während Bloober Team als neuer „Silent Hill“-Entwickler nicht zweifelsfrei bestätigt werden kann, berichtet VGC, dass die „Silent Hill“-IP temporär an einen „prominenten japanischen Entwickler“ übergeben wurde. Nicht ausgeschlossen wird es allerdings, dass sich sogar zwei „Silent Hill“-Spiele in Arbeit befinden und auch die Spekulationen rund um Bloober Team in die richtige Richtung gehen.

Auch ein dritter Entwickler war bereits im Gespräch: Zwei Personen mit Kenntnis über die Pläne des japanischen Publishers ließen durchsickern, dass sich Konami ursprünglich an den „Dark Pictures“-Entwickler Supermassive gewandt hatte, um einen Neustart von „Silent Hill“ anzukurbeln. Das Supermassive-Projekt wurde letztendlich nicht umgesetzt. Aber der Rahmen für dieses Spiel habe sich zu den episodischen „Dark Pictures“-Titeln entwickelt.

Was haltet ihr von den möglichen Partnerschaften mit externen Entwicklern? Welche Konami-Marke würdet ihr gerne bei einem bestimmten Studio sehen? Verratet es uns in den Kommentaren.

