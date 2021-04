Konami: Markenschutz für Castlevania und Metal Gear Rising erneuert

Kommt bald ein neues "Metal Gear"?

Nachdem Konami in den vergangenen Jahren etwas zurückhaltender agierte, scheint das Unternehmen wieder auf bekannten Serien aufbauen zu wollen. Seit Wochen mehren sich die Gerüchte und Hinweise zu einer Rückkehr der „Metal Gear“-Reihe. Und tatsächlich sieht es danach aus, dass Bewegung in die Sache kommt.

Markenschutz erneuert

Bereits am 6. April 2021 ließ Konami den japanischen Markenschutz für „Akumajou Dracula“. Es ist der japanische Name der „Castlevania“-Serie. Gleiches gilt für „Metal Gear Rising“. Die Einträge wurden in dieser Woche öffentlich gemacht und könnten darauf hindeuten, dass hinter verschlossenen Türen an etwas gearbeitet wird.

Wahrscheinlicher klingt es aber, dass es lediglich zu einer turnusmäßigen Erneuerung der Markenrechte kam, ohne dass die Formalitäten in einem direkten Zusammenhang mit einer laufenden Produktion stehen.

Fest steht zumindest: Konami hat in der jüngsten Vergangenheit keinen neuen Ableger innerhalb der „Castlevania“-Serie angekündigt. Und auch von „Metal Gear“ war in den vergangenen Jahren nicht allzu viel zu hören. Zuletzt erschien das Spinoff „Metal Gear Survive“, das ohne den Serienschöpfer Hideo Kojima entstand und nicht überzeugen konnte.

Mehr zum Thema:

Die Gerüchte und Hinweise rund um „Metal Gear“ drehen sich in der Regel um mögliche Portierungen und Remakes, aber auch um komplett neue „Metal Gear“-Spiele. Und neben den unbestätigten Spekulationen sorgte auch der offizielle Twitter-Account von „Metal Gear“ für recht einschlägige Hinweise. Unser Artikel dazu öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link.

Was würde euch mehr begeistern? Ein neue „Metal Gear“ oder „Castlevania“?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Castlevania