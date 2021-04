Metal Gear Solid: Verdächtiger Tweet vom offiziellen Twitter-Account

Kommt es in der nächsten Woche zu einer Ankündigung?

Die Zukunft der „Metal Gear“-Reihe hängt nach wie vor in der Schwebe. Nachdem der Game Designer und Serienschöpfer Hideo Kojima im Jahr 2015 seinen damaligen Arbeitgeber Konami verließ und in seinem eigenen Studio Kojima Productions damit begann, an „Death Stranding“ zu arbeiten, war von „Metal Gear“ nicht mehr viel zu hören – abgesehen vom enttäuschenden „Metal Gear Survive“. Doch seit einigen Wochen wird verstärkt gemunkelt.

Die Gerüchte und Hinweise rund um „Metal Gear“ widmen sich möglichen Portierungen und Remakes, aber auch brandneuen „Metal Gear“-Spielen. Doch auch wenn sich viele Insider und Spieler mittlerweile recht sicher sind, dass in absehbarer Zeit etwas von der Marke zu hören und sehen sein wird, konnte sich Konami bislang nicht dazu durchringen, für eine Ankündigung zu sorgen.

Es könnte allerdings in Kürze mehr Licht ins Dunkel kommen: Neben den jüngsten Gerüchten sorgte nun auch der offizielle Twitter-Account von „Metal Gear“ für recht einschlägige Hinweise. So wurde vor wenigen Stunden mit einem ziemlich kryptischen Tweet reichlich Öl ins Feuer gegossen.

Als Antwort auf den Tweet eines neu erstellten Accounts deuten die Verfasser unterschwellig an, dass in der kommenden Woche etwas „Metal Gear“-bezogenes passieren könnte.

Tom, we talked about this.

Please check your Codec each morning for meeting updates and evacuations in-case of PMC incursions.

And we have visitors coming next week, so finish cleaning the vents and make sure the flags are all hung properly, but do not touch the C4 this time. https://t.co/u9C6yrONil

— METAL GEAR OFFICIAL (@Metalgear) April 14, 2021