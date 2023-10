Silent Hill 2 Remake: Bloober über die Entwicklung des Horror-Genres und kreative Ziele

Unter den Projekten, an denen die Entwickler von Bloober Team aktuell arbeiten, befindet sich das im vergangenen Herbst angekündigte Remake zum Horror-Klassiker „Silent Hill 2“.

In einem von GamesRadar geführten Interview blickte Kacper Michalski, Bloober Teams Head of Production, auf die bisherigen Arbeiten am Remake zurück. Konamis Entscheidung, beim Remake von „Silent Hill 2“ auf sein Studio zu setzen, bezeichnete Michalski als eine große Ehre und eine große Chance für Bloober Team gleichermaßen.

„Ich glaube, dass wir dank unserer bevorstehenden großen Projekte unser Ziel erreichen und in den kommenden Jahren die Spitze der Horrorschöpfer erklimmen werden, während wir unsere Werte intakt halten“, so Michalski.

Profitieren wird das polnische Studio laut Michalski von der Tatsache, dass sich Horrorspiele in den kommenden Jahren stetig wachsender Beliebtheit erfreuten. Dies wiederum führte dazu, dass das Genre zuletzt einen kreativen Aufschwung erlebte, der zahlreiche hochwertige Horrorerfahrungen nach sich zog.

Bloober Team bleibt seinen Stärken treu

Geht es um das grundlegende Design des Remakes zu „Silent Hill 2“ an sich, dann möchte Bloober Team an den eigenen Stärken festhalten, die bereits frühere Werke des polnischen Studios auszeichneten. „Unsere Spiele konzentrieren sich stärker auf die Geschichte, die Atmosphäre und den Klang. Wir haben einen Begriff für unsere Werke geprägt: Versteckter Horror – ein Subgenre des psychologischen Horrors, und unsere Fans haben beobachtet, wie wir uns immer tiefer in diese Kategorie hineinbegeben“, führte Michalski aus.

Und weiter: „Wir glauben fest daran, dass das, was uns am meisten erschreckt, das Unbekannte, das Unerforschte ist. In unseren Titeln konzentrieren wir uns auf die Komplexität der Charaktere und auf die Erschaffung einer unheimlichen Atmosphäre. Die Spieler sollen ihre eigenen Entscheidungen in Frage stellen, unbehagliche Entscheidungen treffen und sich moralischen Dilemmas stellen.“

„Gibt es etwas Furchterregenderes im Leben, als wenn man nicht weiß, was einen erwartet und ob die eigenen Entscheidungen zu etwas Schlechtem führen?“

Das Remake von „Silent Hill 2“ erscheint zu einem bisher nicht näher konkretisierten Termin für den PC und auf den Konsolen zeitexklusiv für die PS5.

