Silent Hill 2 Remake: Aktualisierung der Steam-Datenbank lässt Fans hoffen

Nachdem “Silent Hill Ascension“ einen Termin bekam und Ende des Monats durchstarten wird, stellt sich die Frage, wann die anderen Projekte, die auf der bekannten Konami-Marke basieren, folgen werden.

Während offizielle Ankündigungen dieser Art ausstehen, scheint im Fall von “Silent Hill 2” etwas in Bewegung zu kommen. Der Klassiker aus dem Jahr 2001 soll als Remake für PS5 und PC erscheinen. Und eine Aktualisierung der Steam-Datenbank könnte auf bevorstehende Neuigkeiten hindeuten.

Die Aktualisierung des Steam-Eintrages wurde unter anderem vorgenommen, um die Erwähnung der portugiesischen Untertitel zu entfernen und brasilianische und ukrainische Untertitel hinzuzufügen.

Unterstützung für Steam Achievements

Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, der eher darauf hindeutet, dass sich das Remake von “Silent Hill 2” dem Ziel nähert: Denn gleichzeitig wurde die Unterstützung für Steam Achievements hinzugefügt, was häufig passiert, sobald sich die Entwicklung eines Spiels dem Ende zuneigt.

Schon vor knapp einem Jahr wurde bekannt, dass das Remake von “Silent Hill 2” seit 2019 in Arbeit ist und sich zum Zeitpunkt dieser Bekanntgabe in einer „späten Produktionsphase“ befand. Für die Bestätigung sorgte Piotr Babieno, CEO des zuständigen Entwicklerstudios Bloober Team, das zuvor Spiele wie “Layers of Fear”, “Observer” und “The Medium” hervorbrachte.

Die neu entwickelte Version des bekannten Horror-Klassikers basiert auf der Unreal Engine 5 und setzt laut Entwickler auf eine vollständig überarbeitete Gegner-KI sowie ein verbessertes Kampfsystem. Ebenso wurde die Perspektive der Kamera auf eine moderne Über-die-Schulter-Ansicht aktualisiert, während die Geschichte dem Original treu bleiben soll.

“Silent Hill 2” erschien ursprünglich für Sonys PlayStation 2 und folgt James Sunderland, einem Mann, der nach Silent Hill reist, um seine verstorbene Frau zu suchen. Das Spiel zeichnet sich durch eine düstere Atmosphäre und psychologische Horror-Elemente aus und gilt als eines der Vorzeigeprojekte dieser Art. Der Metascore pendelte sich bei 89 ein.

Neben “Silent Hill Ascension“ und “Silent Hill 2” befinden sich weitere Projekte in Arbeit. Das Team von No Code, das für “Observation” bekannt ist, arbeitet an einem Ableger namens “Silent Hill: Townfall”. Die Veröffentlichung übernimmt Annapurna Interactive.

Ein weiteres Spin-Off mit dem Namen “Silent Hill f” wird derzeit von NeoBards Entertainment entwickelt und später von Konami auf den Markt gebracht. Die Handlung findet im ländlichen Japan der 1960er Jahre statt.

