Silent Hill Ascension: Termin bestätigt und Video mit Erklärungen zur Serie

Nach vorhergehenden Termingerüchten steht fest, wann die Premiere von “Silent Hill: Ascension” erfolgt. So wird das Projekt am 31. Oktober 2023 über den Desktop-Browser, iOS (App Store) und Android (Google Play) Premiere feiern, wie der Entwickler Genvid heute bekannt gab.

Der Haken an der Sache: Dieses Datum gilt nicht für alle Regionen dieser Welt. So wird die Weltpremiere um 18:00 p.m PT – hierzulande in der Nacht zum 1. November 2023 um 2 Uhr nachts – stattfinden, was einen erheblichen Einfluss auf die Teilnahmemöglichkeit hat.

Denn “Silent Hill: Ascension” ist kein Spiel, sondern eine Streaming-Serie von Genvid, in der Zuschauer zusammen mit dem Rest der Community den Kanon von “Silent Hill” beeinflussen werden.

Setzt euch gemeinsam gegen Silent-Hill-Kreaturen zur Wehr

Die Handlung der Serie konzentriert sich auf verschiedene Hauptfiguren, die an verschiedenen Orten weltweit von beängstigenden “Silent Hill”-Kreaturen heimgesucht werden.

“Diese Monster lauern in den Schatten und drohen, Menschen, ihre Kinder und ganze Städte zu verschlingen, während sie von kürzlich begangenen Morden und lange verdrängten Schuldgefühlen und Ängsten in die Dunkelheit gezogen werden”, heißt es dazu.

Zuschauer nehmen mit “Silent Hill: Ascension” letztendlich an einer Reise Teil, bei der ihre gemeinsamen Entscheidungen den Verlauf der Geschichte beeinflussen und zu bewegenden Momenten von “Erlösung, Leid oder Verdammnis” führen können.

Dabei wird die Serie „tägliche Live-Story-Szenen bieten, bei denen jeder Tag anders ist als der letzte, basierend auf euren Handlungen und den Entscheidungen des Publikums“.

So könnt ihr teilnehmen:

Genvid weist darauf hin, dass Zuschauer aus anderen Regionen oder Teilnehmer, die beim jeweiligen Live-Event verhindert sind, die Folgen via Video on Demand nachholen können. Zudem gibt es übergreifende Community-Rätsel, wie schon im Juni klargestellt wurde.

Das könnte euch ebenfalls zu Silent Hill interessieren:

“Ascension” ist eines von mehreren “Silent Hill”-Projekten, die sich derzeit in der Produktion befinden. Das Entwicklerteam von Bloober Team arbeitet derzeit an einem Remake des Spiels “Silent Hill 2”.

“Silent Hill Townfall” wiederum wird vom schottischen Studio NoCode entwickelt und von Annapurna Interactive veröffentlicht. Außerdem befindet sich ein komplett neues Spiel namens “Silent Hill F” in Arbeit, das im Japan der 1960er Jahre spielt und eine faszinierende, aber auch beängstigende Welt bieten soll.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Silent Hill Ascension.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren