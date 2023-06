Silent Hill Ascension: So nehmen Zuschauer Einfluss auf die Geschichte

Nachdem die „Silent Hill“-Reihe einige Jahre vernachlässigt wurde, befinden sich aktuell mehrere Projekte in Arbeit, die für einen baldigen Launch vorgesehen sind. Dazu gehört „Silent Hill: Ascension“, eine interaktive Echtzeit-Streaming-Serie, die in diesem Jahr erscheinen soll.

Doch was genau können Fans der Reihe und alle anderen interessierten Zuschauer erwarten? Einige weitere Details lieferte kürzlich Jacon Navok, der CEO des „Silent Hill: Ascension“-Studios Genvid Entertainment. Unter anderem gab er zu verstehen, dass jeder Stream der Serie mit einer Entscheidung der Spieler bzw. Zuschauer verknüpft sein wird. Die gesamte Community kann somit den Ausgang der Geschichte beeinflussen.

So werden Teilnehmer, die sich einmal am Tag einloggen, in der Lage sein, „jede Entscheidung zu sehen, die in den nächsten 24 Stunden verfügbar ist“. Die wichtigsten Entscheidungen sollen sogar noch weiter im Voraus angezeigt werden.

„Jeder Stream ist mit einer Entscheidung verbunden. Der Zeitplan für die Streams wird erst kurz vor der Live-Schaltung bekannt gegeben, da wir noch an der Optimierung arbeiten“, so der CEO.

Auch Spieler mit weniger Zeit können mitmachen

Weiter erklärte Navok, dass die Entscheidungen in erster Linie von den Zuschauern bzw. Spielern in Echtzeit durch QTEs getroffen werden. Doch auch alle Interessenten, die sich nicht jeden Tag einloggen können, sollen die Möglichkeit erhalten, den Ausgang der Geschichte mit zu beeinflussen. Dabei gilt es, bestimmte Community-Rätsel zu lösen, die sie in ihrem eigenen Tempo spielen können.

Zugleich werden alle früheren Streams archiviert, sodass Teilnehmer Teile der Handlung nachholen können, wenn sie einen früheren Stream verpasst haben.

Nach dem ersten Durchlauf der Serie sollen „Was wäre wenn“-Ministaffeln ausgestrahlt werden, in denen die Entscheidungen der Community für die ursprüngliche Serie – die als kanonisch angesehen wird – ausgeblendet sind und die Zuschauer in der Lage sind, andere Entscheidungen zu treffen, die zu abweichenden Entscheidungen führen.

Wann genau „Silent Hill: Ascension“ starten soll, ist weiterhin unklar. Fest steht aber immerhin, dass es in diesem Jahr losgehen soll, sodass es aufgrund des fortschreitenden Jahres nicht mehr viele Monate gibt, die infrage kommen würden.

