Silent Hill Ascension: Interaktive Streaming-Serie angekündigt

Konami hat im Rahmen der „Silent Hill Transmission“ mehrere neue „Silent Hill“-Projekte angekündigt, darunter „Silent Hill: Ascension“. Es ist eine interaktive Live-Horror-Serie in Echtzeit, die von Genvid, Bad Robot Games, Behaviour und DJ2 Entertainment entwickelt wird.

Laut Genvid-CEO Jacob Navok versteht sich „Silent Hill: Ascension“ als ein soziales Erlebnis, das in einem großem Umfang stattfinden soll. Die Zuschauer können den Ausgang der Geschichte mitbestimmen und sogar an einigen Szenen der Serie mitwirken.

In diesem Sinne scheint „Silent Hill: Ascension“ Gruppen von Zuschauern die Möglichkeit zu geben, gemeinsam zu entscheiden, was als nächstes in der Geschichte passiert.

„Es gibt keinen Reset-Knopf“, so Navok im Zuge der Ankündigung. „Die Entscheidungen, die man trifft, bedeuten Leben oder Tod in der Geschichte.“

Im Verlauf der Ankündigung wurde betont, dass „Silent Hill: Ascension“ von den Streamern inspiriert wurde, die „Silent Hill“ live gespielt und sich zusammen mit ihren Zuschauern erschreckt haben. Mehr Details dürften in den kommenden Wochen und Monaten folgen.

Weitere Ankündigungen zu Silent Hill

„Silent Hill: Ascension“ war nur eines der Projekte, die während Konamis „Silent Hill Transmission“ angekündigt wurden. Zu den weiteren Enthüllungen gehören das Remake von „Silent Hill 2“, „Silent Hill f“ und „Silent Hill: Townfall“. Die entsprechenden Meldungen haben wir nachfolgend verlinkt:

Der Start von „Silent Hill: Ascension“ ist für Juli 2023 angesetzt. Ein Trailer, der nachfolgend eingebettet ist, liefert erste Einblicke. Hinzu gesellte sich eine Art Behind-the-Scenes-Video.

