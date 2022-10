Silent Hill 2: Remake von Bloober Team mit Trailer angekündigt

Die Gerüchte der vergangenen Monate haben sich bewahrheitet, denn Konami lässt wirklich an einer Neuauflage des Survival-Horror-Klassikers „Silent Hill 2“ arbeiten. Verantwortlich für die Entwicklung des Remakes ist das polnische Entwicklerstudio Bloober Team, die in den letzten Jahren mit Titeln wie „Blair Witch“ oder auch „Layers of Fear“ bereits viel Erfahrung im Horror-Genre gesammelt haben. Die offizielle Ankündigung des Projekts, das Konsolen-exklusiv für PlayStation 5 veröffentlicht werden wird, erfolgte im Rahmen eines Online-Events.

„In meinen unruhigen Träumen sehe ich diese Stadt. Silent Hill“

Der erste Trailer, den ihr euch weiter unten ansehen könnt, bestätigt darüber hinaus die Rückkehr zweier Veteranen des Franchise. Masahiro Ito wird erneut das Creature Design beisteuern, während Akira Yamaoka sich um die Musik des Games kümmert. Letzterer arbeitete bereits für „The Medium“ mit Bloober Team zusammen. Ito bestätigt, erste Gespräche bezüglich eines Revivals des Titels hätten bereits vor drei Jahren stattgefunden. Er gesteht außerdem, dass es für ihn schwierig gewesen sei, dieses Geheimnis zu bewahren, da ihn viele Fans auf Twitter nach der Zukunft der Reihe gefragt hätten.

Yamaoka zeigt sich in einer kurzen Videobotschaft sehr erfreut über die kommende Neuauflage von „Silent Hill 2“. Für das Remake habe er sich der Herausforderung gestellt, „eine neue Art von Musik zu kreieren“. Sein Ziel sei es, sowohl alteingesessene Fans des Titels zu überzeugen als auch jene, die bisher noch nicht mit dem Survival-Horror-Klassiker in Berührung gekommen seien. Abschließend hofft er, dass sich alle auf die Veröffentlichung des Spiels freuen werden.

Natürlich äußerten sich ebenfalls Mitglieder von Bloober Team zu ihrem aktuellen Projekt. Creative Director Mateusz Lenart sagt, „Silent Hill 2 ist ein Kultklassiker und ist weithin als eines der besten Spiele aller Zeiten bekannt.“ CEO Piotr Babieno fügt hinzu, „Silent Hill“ sei für viele Gamer jenes Spiel gewesen, durch das sie sich in das Horror-Genre verliebt hätten.

Aus diesem Grund würde das Entwicklerstudio mit großem Respekt an diese Aufgabe herangehen und in engem Austausch mit Ito und Yamaoka stehen. Doch es mussten auch Aspekte modernisiert werden, weshalb sich das Team für eine Über-die-Schulter-Kamera entschieden habe. Die Verantwortlichen würden versuchen, all das, was das Original zu einem „zeitlosen Klassiker“ machte, einzufangen, diesem jedoch gleichzeitig eine neue Form zu geben, um Spieler noch tiefer in die neblige Spielwelt von „Silent Hill 2“ hineinzuziehen.

Das „Silent Hill 2“-Remake befindet sich für PlayStation 5 und den PC (via Steam) in Entwicklung. Die PS5-Exklusivität wird voraussichtlich auf 12 Monate beschränkt sein. Ein genauer Veröffentlichungstermin ist noch unbekannt.

Freut ihr euch auf das „Silent Hill 2“-Remake?

