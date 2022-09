Silent Hill: The Short Message in Korea eingestuft

In Korea wird ein Projekt namens "Silent Hill: The Short Message" gelistet. Dabei könnte es sich um den zuvor in den Gerüchten aufgetauchten Teaser handeln.

Nach dem riesigen Hype um „Silent Hills“, das im Zuge der Auseinandersetzungen zwischen Hideo Kojima und Konami wieder eingestellt wurde, warten viele Spieler auf eine erneute Widerbelebung der Reihe. Einschlägige Gerüchte gibt es seit Jahren. Und der jüngste Leak, der unter anderem durch Bilder untermauert wurde, deutete darauf hin, dass mindestens drei Spiele in Arbeit sind.

Silent Hill: The Short Message in Korea aufgetaucht

Zu den kommenden Veröffentlichungen sollen ein „Silent Hill 2“-Remake von Bloober Team, ein neues „Silent Hill“-Spiel und ein „P.T.“-ähnlicher Free-to-Play-Teaser mit dem Codenamen „Sakura“ gehören.

Dass sich tatsächlich etwas bewegt, verdeutlicht eine aktuelle Alterseinstufung. Das Game Rating and Administration Committee of Korea hat das unangekündigte Spiel „Silent Hill: The Short Message“ bewertet. Für welche Plattformen es erscheinen soll, lässt sich der Einstufung nicht entnehmen.

Als Publisher von „Silent Hill: The Short Message“ ist UNIANA aufgeführt. Das Unternehmen veröffentlicht laut Gematsu regelmäßig Konami-Spiele in Korea. Auch das Free-to-Play-Fußballspiel „eFootball 2023“, das ebenfalls von UNIANA veröffentlicht wird, ist ein Teil der neusten Game Ratings.

Während unklar ist, auf was sich Spieler mit „Silent Hill: The Short Message“ einstellen können, scheint die Einstufung im Zusammenhang mit der Reihe von Leaks zu stehen, die in den letzten Monaten eingetroffen sind. Der Name könnte darauf hindeuten, dass es sich um den zuvor genannten Free-to-Play-Teaser handelt. Konami meldete sich bislang nicht zur Einstufung zu Wort.

Weitere Meldungen zu Silent Hill:

Neben den Spielen könnten Fans der Reihe in absehbarer Zeit auch einen neuen „Silent Hills“-Film erleben. Der Regisseur des ersten Teils weckte im Laufe des Jahres die Hoffnungen.

Weitere Meldungen zu Silent Hill: The Short Message.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren