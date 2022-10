Silent Hill 2 Remake: Insider spricht von „echter Next-Gen-Grafik“ und einer PS5-Zeitexklusivität

Wie Konami vor wenigen Tagen bekannt gab, wird am heutigen Mittwoch Abend um 23 Uhr unserer Zeit ein Livestream stattfinden, in dem ausführlich über die Zukunft der „Silent Hill“-Reihe gesprochen werden soll.

Spekuliert wird, dass Konami das Event unter anderem nutzen wird, um neue Projekte auf Basis der legendären Horror-Serie vorzustellen. Neue Nahrung erhielt die Gerüchteküche durch die Meta-Tags des Videos, in denen Begriffe wie „Silent Hill: Ascension“, „Silent Hill: Transmission“ oder „Silent Hill 2“ zu finden sind.

Wie erinnern uns: In der Vergangenheit machten immer wieder Gerüchte um einen möglichen Reboot der Reihe, einem Remake zu „Silent Hill 2“ sowie zu Adventures auf Basis der „Silent Hill“-Marke die Runde. Wie der Insider „Okami Games“ berichtet, wird heute Abend in der Tat ein Remake zu „Silent Hill 2“ vorgestellt.

Laut „Okami Games“ entsteht das Remake von „Silent Hill 2“ wie bereits spekuliert beim polnischen Entwicklerstudio Bloober Team, das sich in den vergangenen Jahren mit Horror-Abenteuern wie der „Layers of Fear“-Reihe, „Blair Witch“ oder „The Medium“ einen Namen machte. Weiter führte der Insider aus, dass sich das Remake aus der Über-der-Schulter-Perspektive spielen wird und eine „echte Next-Gen-Grafik“ spendiert bekommt.

Langjährige Fans der Horrorserie dürfen sich zudem über ein Comeback der beiden „Silent Hill“-Ikonen Masahiro Ito und Akira Yamaoka freuen. Zu den Gerüchten, dass das Remake von „Silent Hill 2“ mit komplett neuen Enden und überarbeiteten Puzzles versehen wird, äußerte sich „Okami Games“ nicht.

Auch einen möglichen Releasezeitraum konnte oder wollte der Insider nicht nennen. Allerdings merkte „Okami Games“ an, dass Sony Interactive Entertainment ein weiteres Mal auf Shopping-Tour ging und sich beim Remake von „Silent Hill 2“ eine 12-monatige Zeitexklusivität für die PlayStation 5 sicherte.

Ob die Angaben des Insiders zutreffend sind, erfahren wir möglicherweise in ein paar Stunden.

The Silent Hill 2 remake will reportedly be a 12 month PlayStation console exclusive.

– Developed by Bloober Team

– Over the shoulder camera view

– Masahiro Ito and Akira Yamaoka return

– No release date

– Graphics have been described as „truly next-gen“

(source: @whatifgaming) pic.twitter.com/wujlikMxNW

— Okami Games (@Okami13_) October 19, 2022