Silent Hill: Konami kündigt Neuigkeiten für den 19. Oktober 2022 an

Nachdem der eine oder andere Fan mittlerweile wohl kaum noch daran glauben konnte, ist es nun offiziell: In wenigen Tagen wird es eine Ankündigung zur Zukunft der "Silent Hill"-Reihe geben, wie Konami bestätigte.

Am 19. Oktober 2022 enthüllt Konami Neuigkeiten zur "Silent Hill"-Serie.

Ja, ihr lest tatsächlich richtig: Konami hat über Twitter wirklich neue Informationen zur legendären „Silent Hill“-Reihe bestätigt. Die Neuigkeiten sollen am kommenden Mittwoch, den 19. Oktober 2022, um 23 Uhr deutscher Zeit enthüllt werden. Eingeleitet wird der Tweet mit den Worten: „Siehst du in deinen unruhigen Träumen diese Stadt?“

Angeblich befinden sich mehrere neue Games in Entwicklung

Es ist ein Schritt, auf den vermutlich viele Fans bereits seit Längerem gehofft hatten. In den vergangenen Monaten gab es bekanntlich zahlreiche Gerüchte rund um die ikonische Survival-Horror-Marke, zu denen sich Konami bisher jedoch noch nicht offiziell geäußert hat. Gemäß den Aussagen unterschiedlicher Quellen sollen sich gegenwärtig mehrere neue Videospiele basierend auf der IP in Entwicklung befinden, unter anderem ein Remake des zweiten Serienteils.

Für die Neuauflage von „Silent Hill 2“ sollen angeblich die Entwickler und Entwicklerinnen von Bloober Team („The Medium“) verantwortlich zeichnen, die vor einiger Zeit eine Kooperation mit Konami bestätigt hatten. Zu besagtem Remake fanden des Weiteren schon mehrere vermeintliche Bilder den Weg ins Netz. Darüber hinaus sollen sich ebenfalls eine vollwertige Fortsetzung der Reihe sowie ein episodisches Adventure in Arbeit befinden.

Gerüchte, die durch die Äußerungen von Filmregisseur Christophe Gans („Silent Hill – Willkommen in der Hölle“) erst vor einigen Tagen noch einmal ordentlich Fahrt aufnahmen. In einem aktuellen Interview bekräftigte er Aussagen aus dem Sommer diesen Jahres: Konami sei derzeit damit beschäftigt, einen Relaunch der „Silent Hill“-Marke vorzubereiten, der neben mehreren neuen Games auch einen weiteren Kinofilm umfassen soll, an dem Gans mitarbeitet.

Auch Meldungen um eine baldige Ankündigung eines neuen Videospiels der bekannten Survival-Horror-Reihe häuften sich in den letzten Monaten. Ein Insider deutete beispielsweise Anfang September an, ein Update würde nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Angeblich hätten unter anderem die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie die Entwicklung des Games/der Games und vermutlich ebenso dessen/deren Enthüllung immer wieder verzögert.

Doch nun hat das Warten (fast) ein Ende: Am 19. Oktober 2022 um 23 Uhr deutscher Zeit enthüllt Konami Neuigkeiten zur „Silent Hill“-Serie.

