Silent Hill: Laut Insider sollen sich fünf neue Projekte in Arbeit befinden

In der näheren Vergangenheit verging im Prinzip kaum eine Woche, in der uns keine Gerüchte zu möglichen „Silent Hill“-Projekten erreichten. Zum Abschluss der Woche sorgte der bekannte Industrie-Insider „Dusk Golem“ für neuen Gesprächsstoff.

Wie dieser laut eigenen Angaben in Erfahrung gebracht haben möchte, sollen sich aktuell nicht weniger als fünf neue „Silent Hill“-Projekte in Arbeit befinden. Zum einen haben wir es laut „Dusk Golem“ mit dem ambitionierten Reboot der Reihe zu tun, der sich bereits seit mehreren Jahren in Entwicklung befindet und unbestätigten Berichten zufolge bei Kojima Productions entsteht.

Ob der Reboot in der Tat von den „Death Stranding“-Machern entwickelt wird, konnte oder wollte der Insider jedoch nicht bestätigen. Gleichzeitig berichtet „Dusk Golem“, dass ihm Material zu einem narrativen Episoden-Titel auf Basis der „Silent Hill“-Marke zugespielt wurde.

Auch hier konnte oder wollte „Dusk Golem“ keinen konkreten Entwickler nennen. Neu sind die Gerüchte um ein mögliches Episoden-Adventure zu „Silent Hill“ nicht. Bereits vor ein einigen Wochen wurden die „The Quarry“- und „The Dark Pictures“-Macher von Supermassive Games mit einem episodischen „Silent Hill“-Abenteuer in Verbindung gebracht. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings sowohl zum Reboot als auch dem Episoden-Adventure aus.

Wie „Dusk Golem“ weiter berichtet, könnte die Wartezeit der Spieler und Spielerinnen möglicherweise schon bald ein Ende haben, da Konami eine entsprechende Enthüllung beziehungsweise Ankündigung vorbereiten soll. Aussagen, mit denen der Insider aktuell nicht alleine dasteht. So meldete sich vor wenigen Tagen Andy Robinson von Videogames Chronicle zu Wort und wies darauf hin, dass ihm mehrere Quellen bestätigten, dass „schon bald“ ein neues „Silent Hill“-Projekt angekündigt wird.

Weitere Meldungen zum Thema:

Gestützt wurden Robinsons Aussagen von Giant Bombs Jeff Grubb, der noch etwas konkreter wurde und von einer Neuankündigung in diesem Monat sprach. Angaben, zu denen die Verantwortlichen von Konami bisher nicht Stellung beziehen wollten.

So first, know this; I know a lot more about all 3.5 Silent Hill games currently in production than the public, but I’m not offering any insight outside of what I’ve posted before to not spoil the games. https://t.co/Ncc0K4d6Cp

