Konami: Eine beliebte Serie – Neuankündigung auf der Tokyo Game Show 2022 bestätigt

Wie bereits im Februar dieses Jahres bekannt gegeben wurde, wird die Tokyo Game Show nach den COVID-19-bedingten Einschränkungen der letzten Jahre 2022 endlich zum Publikumsverkehr zurückkehren.

Mit von der Partie ist der Publisher Konami, der die Tokyo Game Show in diesem Jahr nutzen wird, um einen neuen Titel auf Basis einer beliebten Marke anzukündigen. Dies geht zumindest aus dem in dieser Woche vorgestellten Line-Up von Konami hervor. Im Detail ist hier von einer knapp 45 Minuten langen Präsentation die Rede, die am 16. September 2022 stattfinden wird.

Weitere Details zur versprochenen Neuankündigung wurden nicht genannt. Somit bleibt abzuwarten, mit welcher Konami-Marke wir es hier zu tun haben.

Weder Silent Hill noch Castlevania?

Zu den Gästen, die im Rahmen der Präsentation zugegen sind, gehört unter anderem der japanische Synchronsprecher Yuji Kaji, der in der Vergangenheit in diversen bekannten Videospielen zu hören war – darunter mehreren „Final Fantasy“-Abenteuern. Da in Konamis Line-Up für die Tokyo Game Show lediglich die Rede davon ist, dass Kaji die Neuankündigung begleiten wird, ist noch unklar, ob er als Synchronsprecher in das neue Projekt involviert ist.

Auch wenn sich in der Vergangenheit recht hartnäckig Gerüchte um einen Reboot der „Silent Hill“-Reihe, einen neuen „Castlevania“-Ableger oder ein Remake zu „Metal Gear Solid“ hielten, sollten wir unsere Erwartungen offenbar nicht zu hoch stecken. Wie Videogames Chronicle unter Berufung auf eine mit der Sachlage vertraute Quelle berichtet, geht es bei der Neuankündigung nämlich nicht um diese drei Marken.

In etwas mehr als zwei Wochen wissen wir mehr.

Quelle: Videogames Chronicle

