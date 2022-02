Tokyo Game Show 2022: Findet wieder mit Publikumsverkehr statt

Zahlreiche Branchen litten in den vergangenen zwei Jahren unter den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, da es aus Sicherheitsgründen schlichtweg nicht möglich war, Veranstaltungen mit Publikum zuzulassen.

Die Verantwortlichen führender Videospielmessen wie der E3, der Gamescom oder der Tokyo Game Show entschieden sich 2020 und 2021 daher dazu, auf digitale Events zu setzen. Sicherlich auch dank der Fortschritte im Bereich der Impfstoffe zeichnete sich zuletzt ab, dass wir 2022 endlich zur Normalität zurückkehren können. Darauf deutet zum Start in die neue Woche auch ein aktuelles Statement der Computer Entertainment Supplier’s Association (kurz: CESA) hin, die in der offiziellen Ankündigung der Tokyo Game Show 2022 darauf hinwies, dass in diesem Jahr endlich wieder ein Publikumsverkehr möglich ist.

Die TGS findet traditionell im September statt

In diesem Jahr wird die Tokyo Game Show 2022 vom 15. bis zum 18. September 2022 im Konresszentrum Makuhari Messe in Chiba, Japan stattfinden. Bei den ersten beiden Tagen handelt es sich wie gehabt um die Business-Tage, an denen die Messe lediglich von der Presse und Fachbesuchern besucht werden kann. Am 17. und 18. September 2022 öffnet die Tokyo Game Show 2022 ihre Pforten dann auch für den normalen Publikumsverkehr.

Weitere Meldungen zum Thema:

Zur Tokyo Game Show 2022, die unter dem Motto „Nothing Stops Gaming“ stattfindet, führte die CESA aus: „In den vergangenen zwei Jahren sind verschiedene unterhaltsame Veranstaltungen aus unserem Alltag verschwunden. Dennoch haben Spiele unseren Alltag bereichert. Spiele werden auch weiterhin die Tage aller Menschen verschönern, jetzt und für immer – das diesjährige Thema impliziert diese starke Entschlossenheit.“

Die Tokyo Game Show gehört zu den wichtigsten Entertainment-Messen Asiens und war in den vergangenen Jahren immer wieder für überraschende Ankündigungen zu haben.

Quelle: Nikkei

Weitere Meldungen zu Tokyo Game Show 2022.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren