Deutschland: Auch COVID-19-bedingt – Umsätze & digitaler Vertrieb legten 2020 zu

Aufgrund der Lockdowns blieben im vergangenen Jahr zahlreiche Geschäfte in Deutschland geschlossen. Eine Entwicklung, durch die im vergangenen Jahr auch der digitale Vertrieb in Deutschland zulegte.

Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen verbrachten die Spieler im vergangenen Jahr weltweit viel Zeit in den heimischen Wänden.

Eine Entwicklung, die sich natürlich positiv auf die Verkaufszahlen von Unterhaltungs-Produkten wie Videospielen auswirkte. Wie Game, der Branchenverband der deutschen Videospiel-Industrie, berichtet, legte auch der hiesige Markt für Videospiele im Jahr 2020 einen Umsatzsprung hin. So wurden in Deutschland im vergangenen Jahr 8,5 Milliarden Euro mit Videospiel-Software und entsprechender Hardware erwirtschaftet – gegenüber dem Vorjahr ein Plus von beeindruckenden 32 Prozent.

Wie auf Basis der Erhebungen von GfK Consumer Panels des Weiteren berichtet wird, legte im vergangenen Jahr auch der digitale Vertrieb zu. Angesichts der Tatsache, dass in den Zeiten der Lockdowns zahlreiche Geschäfte geschlossen blieben, eine nicht allzu große Überraschung. Laut Game stieg der Download-Anteil am Absatz von PC- und Konsolenspielen innerhalb von zwölf Monaten von 45 auf 58 Prozent.

Etwas geringer fällt der Download-Anteil bei den generierten Umsätzen aus: Hier entfallen knapp vier von zehn Euro auf den digitalen Vertrieb. Laut Game auffällig: Je günstiger ein Titel ist, desto höher fiel der Download-Anteil aus.

Große Unterschiede gibt es dabei zwischen PC und Spielekonsolen: Demnach beträgt der Download-Anteil bei verkauften PC-Spielen 94 Prozent. Bei den Konsolen hingegen waren es 2020 35 Prozent (2019: 24 Prozent).

Quelle: Game

