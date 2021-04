Deutschland: Gaming-Online-Dienste weiter auf dem Vormarsch

Wie game, der Verband der deutschen Games-Branche, auf Basis von Daten des Marktforschungsunternehmens GfK berichtet, legte in Deutschland zuletzt nicht nur die Vielfalt der Gaming-Online-Dienste zu. Auch die Umsätze stiegen deutlich an.

Im Rahmen eines aktuellen Berichts beschäftigte sich game, der Verband der deutschen Games-Branche, mit der Entwicklung von Gaming-Online-Diensten auf dem deutschen Markt.

Wie es heißt, legte in der näheren Vergangenheit nicht nur die Vielfalt an entsprechenden Diensten zu. Auch die mit den verschiedenen Online-Angeboten generierten Umsätze stiegen zuletzt deutlich. Innerhalb eines Jahres stiegen die erwirtschaften Umsätze demnach um 50 Prozent auf 692 Millionen Euro. Im Vergleich mit dem Jahr 2018, in dem mit Gaming-Online-Diensten 353 Millionen Euro umgesetzt wurden, entspricht dies fast einer Verdoppelung der Umätze.

Cloud-Gaming mit dem stärksten Wachstum

Das stärkste Wachstum legten laut dem Bericht Cloud-Gaming-Dienste vor. Dieses Segment legte im Vergleich mit dem Vorjahr um 67 Prozent auf 72 Millionen Euro zu. Zu den hierzulande verfügbaren Game-Streaming-Angeboten gehören GeForce Now von Nvidia, MagentaGaming von der Telekom, PlayStation Now von Sony Interactive Entertainment und Stadia Pro von Google.

Zum Thema: Xbox Game Pass, EA Play und Co: Abo-Dienste in Deutschland immer beliebter

Das Wachstum des Segments für Online-Gaming-Diensten wuchs mit einem Zuwachs von rund 50 Prozent zwar etwas langsamer, macht aber schon jetzt einen deutlich größeren Teil des Markts aus. Mit Diensten wie Nintendo Switch Online, PlayStation Plus und Xbox Live Geld wurden in Deutschland im Jahr 2020 439 Millionen Euro umgesetzt.

Abschließend wurde auf Gaming-Abo-Dienste wie EA Play, den Xbox Game Pass oder Apple Arcade eingegangen. Hier ist von einem Wachstum in Höhe von 44 Prozent beziehungsweise einem 2020 generierten Umsatz von 181 Millionen Euro die Rede. Welcher der Abo-Dienste in Deutschland die Nase vorne hat, wurde leider nicht verraten.

Quelle: game

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Allgemeine News