Silent Hill: Plant Konami einen Relaunch der Spielereihe?

Ausgehend von aktuellen Äußerungen des "Silent Hill - Willkommen in der Hölle"-Regisseurs soll Konami einen Relaunch der Survival-Horror-Spielereihe beabsichtigen.

Arbeitet Konami an einem Relaunch seiner "Silent Hill"-Games?

Wie ist es um die Zukunft der altehrwürdigen „Silent Hill“-Reihe aus dem Hause Konami bestellt? Seit vielen Monaten ranken sich zahlreiche Gerüchte um dieses Thema, doch das japanische Unternehmen bleibt still. Einen Einblick in die Pläne, die der Videospiel-Konzern mit der Marke verfolgt, könnte nun jedoch jemand gegeben haben, der selbst einmal daran mitwirkte: Filmemacher Christophe Gans. Laut ihm plane Konami einen Relaunch der „Silent Hill“-Games.

Das Silent Hill-Franchise soll neu aufgelegt werden

Christophe Gans, der Regisseur des Films „Silent Hill – Willkommen in der Hölle“, gab kürzlich den französischen Kollegen von JeuxActu ein ausführliches Interview, da sein Werk „Pakt der Wölfe“ bald erneut in Frankreich im Kino laufen wird. Darüber hinaus sprach Gans jedoch ebenfalls über „Silent Hill“, wie Games Insider Dusk Golem, der erst kürzlich mit einem umfangreichen Leak zur Survival-Horror-Reihe für Aufsehen sorgte, auf ResetEra schreibt.

Laut Gans beabsichtige Konami, das „Silent Hill“-Franchise in Form von Videospielen neu aufzulegen. Ein Teil dieser Bestrebungen sei ebenfalls der neue Film, über den der Filmemacher jüngst in einem anderem Interview sprach. Die kommende Verfilmung soll „Teil einer globalen Strategie werden. Ich glaube, dass jemand in einem Forum diese Schlussfolgerung gezogen hat, und er hat absolut Recht; mit anderen Worten, der Film ist tatsächlich Teil eines Ganzen.“

Anschließend erklärt Gans, Konami sei nicht auf ihn und seine Partner zugekommen, um einen neuen „Silent Hill“-Film zu machen, doch inzwischen befände sich das Projekt mit Unterstützung von Konami in Arbeit und das japanische Unternehmen sei „voll bei der Sache“. Des Weiteren glaubt der Regisseur, „der Erfolg der Reboots von Resident Evil 2 und 3, die wunderbare Spiele sind, hat sie angespornt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist.“

Hinsichtlich des neuen „Silent Hill“-Films verriet Christophe Gans zuletzt, dieser solle sich an ein modernes Publikum richten. Es sei folglich eine Produktion mit dem heutigen Publikum im Sinn, während die Survival-Horror-Saga stets mit großem Respekt behandelt werden solle.

Offiziell wurde ein neuer „Silent Hill“-Film bisher noch nicht angekündigt. Ebenfalls unklar ist zudem, wie es in Zukunft mit den „Silent Hill“-Spielen wirklich weitergehen wird.

Wie steht ihr einem möglichen Relaunch der „Silent Hill“-Games gegenüber?

