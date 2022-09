Silent Hill: Enthüllung eines neuen Titels in diesem Monat?

Getreu dem Motto „Und täglich grüßt das Murmeltier“ erreichten uns in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte, in denen von der bevorstehenden Ankündigung eines neuen „Silent Hill“-Titels die Rede war.

Nachdem die entsprechenden Meldungen in der Vergangenheit stets im Sand verliefen, sollten wir auch den aktuellen Gerüchten erst einmal mit der nötigen Skepsis begegnen. Vorenthalten wollen wir euch diese natürlich dennoch nicht. Zunächst wies Andy Robinson von Videogames Chronicle in einem Tweet darauf hin, dass ihm mehrere Quellen bestätigt hätten, dass schon „bald“ ein neuer „Silent Hill“-Titel angekündigt beziehungsweise vorgestellt wird.

Der Gaming-Journalist und gut vernetzte Insider Jeff Grubb klinkte sich in die Spekulationen ein und wurde sogar noch etwas konkreter. Wie Grubb andeutet, könnte die besagte Enthüllung bereits in diesem Monat erfolgen.

Unklar ist aktuell noch, auf welches Projekt sich Robinson und Grubb beziehen. In den letzten Monaten geisterten nämlich gleich mehrere mögliche „Silent Hill“-Projekte durch die Gerüchteküche. Unter anderem war von einem klassischen Reboot der beliebten Survival-Horror-Serie die Rede, der möglicherweise bei Kojima Productions entsteht und zum Teil von Sony Interactive Entertainment mitfinanziert wird. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Reboot exklusiv oder zumindest zeitexklusiv für die PlayStation 5 erscheint.

Ein weiteres Gerücht besagte, dass bei den „Layers of Fear“- und „The Medium“-Machern von Bloober Team an einem Remake zu „Silent Hill 2“ gearbeitet wird, das diverse Neuerungen wie zusätzliche Enden oder komplett überarbeitete Puzzles bieten könnte. Und dann wären da ja auch noch die Gerüchte um eine mögliche episodische Adventure-Serie auf Basis von „Silent Hill“. Als möglicher Entwickler wurde hier das britische Studio Supermassive Games genannt, das in der Vergangenheit mit „The Quarry“ und der „The Dark Pictures“-Reihe auf sich aufmerksam machte.

Weitere Meldungen zum Thema:

Wie Konami in dieser Woche bestätigte, wird das Unternehmen die Tokyo Game Show 2022 (15. bis 18. September 2022) für eine Neuankündigung nutzen. Diversen Quellen zufolge sollten wir hier aber nicht mit großen Namen wie „Silent Hill“, „Castlevania“ oder „Metal Gear Solid“ rechnen.

Als möglicher Kandidat für die Enthüllung des von Robinson und Grubb angedeuteten „Silent Hill“-Projekts könnte daher eine „State of Play“-Ausgabe in Frage kommen. Warten wir die Entwicklung der nächsten Tage und Wochen ab.

I’ve now heard from several people that a Silent Hill reveal may be sooner the I suggested in my story today. As with all reporting on timings I wouldn’t take that as gospel, but fans possibly won’t have to wait much longer.

— Andy Robinson (@AndyPlaytonic) August 31, 2022