Silent Hill: COVID-19 soll Release verzögert haben – Enthüllung in den nächsten Monaten?

Nachdem in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte um einen möglichen neuen „Silent Hill“-Titel die Runde machten, schien es in dieser Woche langsam konkreter zu werden. So veröffentlichte der Leaker und Insider Dusk Golem vermeintliche Bilder zu einem neuen „Silent Hill“, die einen Build aus dem Jahr 2020 zeigen sollen.

Für die Echtheit der Bilder sprach die Tatsache, dass die Bilder aufgrund von Urheberrechtsansprüchen auf Plattformen wie Twitter gesperrt wurden. Nach der Veröffentlichung der Bilder legte Dusk Golem nun nach und wies darauf hin, dass ihm seine Quellen bestätigt haben, dass der neue „Silent Hill“-Titel ursprünglich im Oktober 2021 veröffentlicht werden sollte.

Allerdings machten die COVID-19-Pandemie beziehungsweise der damit verbundene Umzug in das Home-Office den Entwicklern einen Strich durch die Rechnung und führten den unbestätigten Informationen zufolge zur Verschiebung des besagten Projekts.

Weiter wies Dusk Golem darauf hin, dass offenbar schon „bald“ mit der offiziellen Enthüllung des Titels zu rechnen ist. Eine offizielle Stellungnahme seitens Konami beziehungsweise Sony Interactive Entertainment zu den aktuellen Gerüchten steht zwar weiter aus, allerdings schienen sich zuletzt die Hinweise zu verdichten, dass derzeit in der Tat an gleich mehreren neuen Projekten auf Basis der „Silent Hill“-Marke gearbeitet wird.

Beispielsweise erneuerte Konami im März 2022 den Markenschutz von „Silent Hill“ in Japan. Darüber hinaus wurde Ende der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass Bloober Team „eine bedeutende Lizenz- und Vertriebsvereinbarung mit Sony Interactive Entertainment für den Vertrieb ausgewählter Titel“ unterschrieb. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Studio hinter Horror-Abenteuern wie „Layers of Fear“ oder „The Medium“ mit einem möglichen „Silent Hill“-Projekt in Verbindung gebracht.

Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgte in dieser Woche der bekannte Insider „NateTheHate“, der erfahren haben möchte, dass Bloober Team derzeit an einem technisch wie spielerisch aufpolierten Remake von „Silent Hill 2“ arbeitet. Woher er diese Informationen bezogen haben möchte, verriet der Insider allerdings nicht.

(2/2) which means it’s almost definitely still in dev & unlikely was canned in the last 6 months. While I don’t specifically know when it’s going to hit, & I know SH date rumors are cursed because of me, I do personally believe we’ll see it sometime soon.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 14, 2022