Silent Hill: Leak soll einen Build von 2020 zeigen – Mehrere Spiele in Arbeit?

Update: Die Bilder zum „Silent Hill“-Leak wurden noch einmal in einer besseren Auflösung auf Reddit veröffentlicht. Am Ende befindet sich sogar ein Bild, das zuvor nicht gezeigt wurde.

Meldung vom 13. Mai 2022: In der Vergangenheit hielten sich recht hartnäckig die Gerüchte um einen Reboot der „Silent Hill“-Serie. War zunächst die Rede davon, dass das Comeback der beliebten Horror-Reihe von Sony Interactive Entertainment finanziert und von Kojima Productions entwickelt wird, machten Anfang 2021 Meldungen die Runde, dass der Reboot bei einem anderen „bekannten japanischen Entwickler“ untergebracht wurde.

Nachdem es in den letzten Monaten wieder ruhiger um dieses Thema wurde, sorgte der vor allem für seine Insiderinformationen zu Capcom-Projekten bekannte Insider AestheticGamer alias Dusk Golem nun für neuen Gesprächsstoff. Auf Twitter teilte er nämlich Bildmaterial, das ihm von einer nicht näher genannten Quelle zugespielt wurde und einen „Silent Hill“-Build aus dem Jahr 2020 zeigen soll.

Dusk Golem dazu: „Silent-Hill-Leak. Es gibt eine Menge, die ich jetzt nicht teile. Dies ist aus einer relativ neuen Quelle für mich, aber ich habe mehr als genug Beweise erhalten, um ihnen zu glauben. Ich werde auch die Namen Anita & Maya, SMS Messages erwähnen.“

Mehrere Silent Hill-Projekte in Arbeit?

Da die Bilder wie gesagt aus dem Jahr 2020 stammen, gibt der Insider zu bedenken, dass das zugrunde liegende Projekt mittlerweile ganz anders aussehen könnte. Gleichzeitig versicherte Dusk Golem, dass die Bilder aus einer verlässlichen Quelle stammen und daher wahrscheinlich echt sind. Darüber hinaus soll ihm die Quelle bestätigt haben, dass sich derzeit mehrere neue „Silent Hill“-Projekte in Entwicklung befinden. Ein Gerücht, das übrigens nicht ganz neu ist.

So erreichten uns bereits vor einer ganzen Weile unbestätigte Berichte, in denen die Rede davon war, dass sich neben einem Reboot der Hauptreihe zudem ein Adventure auf Basis der „Silent Hill“-Reihe in Entwicklung befindet, das spielerisch neue Wege gehen und vor allem die Geschichte in den Mittelpunkt rücken wird. Als möglicher Entwickler wurden die „Layers of Fear“- und „The Medium“-Macher von Bloober Team ins Gespräch gebracht, die aber schon im vergangenen Jahr dementierten, an einem „Silent Hill“-Projekt zu arbeiten.

Auch Sony Interactive Entertainment und Konami halten sich zu den entsprechenden Berichten weiter bedeckt. Allerdings werden die geleakten Bilder derzeit aufgrund von Urheberrechtsansprüchen gesperrt, was dafür sprechen könnte, dass an dem Leak in der Tat etwas dran ist.

Zu finden sind die Bilder unter anderem im Forum von Resetera.

Quelle: Dusk Golem / Resetera

