Silent Hill 2: Arbeitet Bloober Team an einem spielerisch erweiterten Remake?

Weiter geht es mit den Gerüchten um die "Silent Hill"-Reihe. Wie aktuell berichtet wird, arbeiten die "The Medium"-Macher von Bloober Team aktuell an einem Remake des Horror-Klassikers "Silent Hill 2". Laut einem Insider dürfen wir uns unter anderem auf neue Enden oder überarbeitete Rätsel freuen.

"Silent Hill 2": Befindet sich ein Remake des Horror-Klassikers in Arbeit?

In den vergangenen Tagen machten erneut Gerüchte um neue „Silent Hill“-Projekte die Runde, die sich derzeit bei verschiedenen Studios in Entwicklung befinden sollen.

Für neuen Gesprächsstoff sorgte Ende der vergangenen Woche die Ankündigung, dass das polnische Entwicklerstudio Bloober Team „eine bedeutende Lizenz- und Vertriebsvereinbarung mit Sony Interactive Entertainment für den Vertrieb ausgewählter Titel“ unterzeichnete. Auch wenn Bloober Team bereits im vergangenen Jahr dementierte, dass das Studio an einem „Silent Hill“-Titel arbeitet, werden die Macher von Horror-Titeln wie „Layers of Fear“ oder „The Medium“ nach der Ankündigung der Lizenzvereinbarung mit Sony Interactive Entertainment erneut mit einem möglichen „Silent Hill“-Projekt in Verbindung gebracht.

Dieses Mal mit einem Remake des im Jahr 2001 veröffentlichten Horror-Klassikers „Silent Hill 2“, der in einer technisch wie spielerisch überarbeiteten Form ein Comeback feiern könnte.

Release zeitexklusiv für die PlayStation-Systeme?

In Umlauf gebracht wurden die Gerüchte um das Remake von „Silent Hill 2“ vom für gewöhnlich gut informierten Insider „NateTheHate2“. Wie dieser in Erfahrung gebracht haben möchte, wird der beliebte Survival-Horror-Klassiker nicht nur technisch aufpoliert. Gleichzeitig dürfen sich die Spieler und Spielerinnen über neue Enden freuen. Auch von überarbeiteten Puzzles beziehungsweise Rätseln ist die Rede.

Entsprechen die Informationen des Insiders den Tatsachen, dann wird das Remake zu „Silent Hill 2“ zeitexklusiv für die PlayStation-Konsolen veröffentlicht. Ob lediglich PlayStation 5-Besitzer in den Genuss der Neuauflage kommen werden oder ob auch die PlayStation 4 noch berücksichtigt wird, ist allerdings unklar. Abschließend stimmte „NateTheHate2“ in die aktuellen Gerüchte um die „Silent Hill“-Reihe ein und wies darauf hin, dass er ebenfalls von mehreren neuen Projekten, die sich derzeit in Entwicklung befinden, erfahren haben möchte – darunter einem neuen Ableger der Hauptreihe sowie diversen Spin-offs.

Offizielle Stellungnahmen zu den derzeit kursierenden Gerüchten um „Silent Hill“ stehen weiter aus.

-Bloober Team working on Silent Hill 2 Remake. Reworked puzzles. New Endings. Timed PlayStation Console Exclusive -Multiple Silent Hill projects in development; including new mainline entry & side „stories“ Not confirmed. Just sharing what I’ve heard pic.twitter.com/eZJDQu9qKY — NateTheHate2 (@NateTheHate2) May 15, 2022

