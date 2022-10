PS5: Großer Showcase mit Silent Hill aufgrund der CMA-Untersuchungen verschoben?

Vor wenigen Tagen gaben die britischen Wettbewerbshüter der Competition and Markets Authority (kurz: CMA) bekannt, dass man sich dazu entschloss, die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft im Rahmen einer ausführlichen Phase 2-Untersuchung zu durchleuchten.

Um hinsichtlich der Untersuchung nichts dem Zufall zu überlassen, soll sich Sony Interactive Entertainment sogar dazu entschieden haben, einen groß angelegten Games-Showcase zu verschieben. Laut der als verlässliche Quelle geltenden Insiderin Millie Amand war das besagte Event eigentlich für den 20. Oktober 2022 angesetzt, wurde jedoch kurzfristig verschoben, da die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment laut Amand befürchteten, dass der Showcase den Argumenten von Microsoft in der CMA-Untersuchung zusätzliches Gewicht verleihen würde.

Während die PlayStation-Macher laut eigenen Angaben vor allem eine mögliche Xbox-Exklusivität der zugkräftigen „Call of Duty“-Reihe befürchten, wies Microsoft in einem Statement an die CMA darauf hin, dass Sony Interactive Entertainment über mehr als 280 exklusive First- und Third-Party-Titel für die PS4 und die PS5 verfügt.

Ein neues Silent Hill von Hideo Kojima?

Doch warum wurde der Showcase verschoben? Wie Amand ausführte, sollten sich auf dem Event die Gerüchte um ein neues „Silent Hill“ bewahrheiten, das unter der Aufsicht von Hideo Kojima entsteht. Nähere Details nannte die Insiderin zwar nicht, da befürchtet werden soll, dass die Enthüllung des Titels vor allem den Argumenten von Microsoft in die Karten spielt, kann aber wohl davon ausgegangen werden, dass Sony Interactive Entertainment wieder einmal auf Einkaufstour ging und sich nach großen Projekten wie „Final Fantasy XVI“ oder „Forspoken“ den nächsten wichtigen Titel (zeit)exklusiv sicherte.

Komplett vom Tisch scheint die Präsentation des neuen „Silent Hills“ in dieser Woche aber nicht zu sein. Stattdessen gab Konami heute Nacht bekannt, dass am Mittwoch, den 19. Oktober 2022 um 23 Uhr unserer Zeit neue Details zur legendären Horror-Serie enthüllt werden. Gut denkbar, dass sich darunter auch neue „Silent Hill“-Spiele befinden.

In der Vergangenheit hielten sich hartnäckig Gerüchte zu einem Reboot der Reihe, einem Remake zu „Silent Hill 2“ oder diversen Adventures. Was an diesen Gerüchten dran ist, erfahren wir möglicherweise in dieser Woche. Zumal die Ankündigung des Events von diversen bekannten Köpfen hinter der „Silent Hill“-Serie auf den sozialen Medien geteilt wurde – darunter Komponist Akira Yamaoka.

