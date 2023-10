EA Sports WRC: Wechsel auf Unreal Engine 5 laut Codemasters ein unvermeidbarer Schritt

Beim in Kürze erscheinenden Rennspiel "EA Sports WRC" setzen die Entwickler von Codemasters erstmals auf die Unreal Engine 5. Wie das Studio in einem Interview bestätigte, wurde der Wechsel auf die neue Engine aufgrund technischer Begebenheiten vollzogen.

In wenigen Wochen erscheint mit „EA Sports WRC“ das neueste Rennspiel aus dem Hause Codemasters für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation. Erstmals setzt Codemasters dabei auf die Dienste der Unreal Engine 5.

Im Interview mit den Kollegen von VG247 ging Senior Creative Director Ross Gowing auf die Entscheidung, auf die Unreal Engine 5 zu wechseln, ein und bezeichnete diesen Schritt als unvermeidbar. Denn auch wenn auf Basis von Codemasters‘ EGO-Engine diverse Hits abgeliefert wurden, kam der Grafikmotor vor allem bei größeren Strecken und Arealen langsam an seine Grenzen.

Da die Entscheidung, auf eine neue Engine zu wechseln, vor der Übernahme von Codemasters durch Electronic Arts getroffen wurde, kam ein Wechsel auf Frostbite laut Gowing nicht in Frage. Daher blieb unter dem Strich lediglich die Unreal Engine 5.

Engine-Wechsel sorgte für kreative Herausforderungen

Ganz reibungslos ging der Wechsel auf die neue Engine allerdings nicht von statten, wie der Senior Creative Director ergänzte. „Unsere größte Hürde, die es zu überwinden galt, bestand darin, die Handhabung so zu gestalten, dass sie der Codemasters-Handhabung entspricht. Das war nichts, über das Unreal standardmäßig verfügte. Aber es stellte sich heraus, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten konnten, um unsere eigene Handhabung rüberzubringen“, führte Gowing aus.

„Unreal hat es uns ermöglicht, unsere gesamte Fahrphysik zu vermitteln und sie im Wesentlichen in die Engine einzubinden. Unreal war ein großartiger Kooperationspartner und hat uns bei dem, was wir zu tun versuchen, sehr unterstützt. Es hat uns mit anderen Fachleuten in Kontakt gebracht, die bei Epic arbeiten, um uns dabei zu helfen, die Engine an unsere eigenen Bedürfnisse anzupassen. Das war ein fantastischer Vorteil für das Projekt.“

Weitere Meldungen zu EA Sports WRC:

„EA Sports WRC“ erscheint am 3. November 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: VG247

Weitere Meldungen zu EA Sports WRC.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren