Silent Hill 2 Remake: Origin-Story zu diesem ikonischen Charakter enthalten?

In den vergangenen Tagen begannen verschiedene Händler wie Amazon damit, Vorbestellungen des „Silent Hill 2 Remakes“ entgegenzunehmen. Dies nährte die Spekulationen, dass Konami und Bloober Team den Releasetermin in Kürze enthüllen könnten.

Für weitere Gerüchte sorgt in diesen Tagen der Händler Best Buy, der das Remake zu „Silent Hill 2“ ebenfalls mit einem aktualisierten Produkteintrag versah. Wie sich dem umgehend wieder entfernten Eintrag entnehmen ließ, dürfen sich Fans des Horror-Klassikers abseits der Kampagne auf eine kleine Überraschung freuen.

Im Detail geht es hier um den monströsen Pyramid Head, der zu den bekanntesten Charakteren der Reihe gehört und in „Silent Hill 2“ für Angst und Schrecken sorgt. Laut dem Produkteintrag von Best Buy bietet das Remake von „Silent Hill 2“ eine Origin-Story zu Pyramid Head.

Nähere Details zu der zusätzlichen spielbaren Story-Episode gehen aus dem Eintrag nicht hervor. Da eine Origin-Story versprochen wird, können wir uns aber wohl auf die Möglichkeit freuen, mehr zu den Ursprüngen von Pyramid Head zu erfahren.

Enthüllung des Releasetermins in den nächsten Wochen?

Bisher wollten sich weder Konami noch die Entwickler von Bloober Team zu den aktuellen Gerüchten beziehungsweise den aktualisierten Produkteinträgen der Händler äußern. Derzeit wird spekuliert, dass der Releasetermin des „Silent Hill 2 Remakes“ im Rahmen der The Game Awards 2023 verkündet werden könnte.

Das von Geoff Keighley produzierte und moderierte Event findet in diesem Jahr am 7. Dezember statt und wurde in der Vergangenheit immer wieder für Enthüllungen zu großen Titeln genutzt. Gut denkbar also, dass die kürzlich gestarteten Vorbestellungen der Händler in der Tat auf eine baldige Ankündigung des finalen Releasetermins hindeuten.

Weitere Meldungen zum Remake von Silent Hill 2:

Mit dem Remake zu „Silent Hill 2“ möchte das polnische Studio Bloober Team laut eigenen Aussagen den nächsten großen Schritt machen und sich endgültig unter den Größen von Triple-A-Studios etablieren.

Die Neuauflage des Horror-Klassikers aus dem Jahr 2001 erscheint für den PC und auf den Konsolen zeitexklusiv für die PS5.

Quelle: Resetera

Weitere Meldungen zu Silent Hill 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren