Silent Hill: Konami sucht nach Unterstützung für „große neue Projekte“

Schon Anfang des Monats erreichten uns Gerüchte, dass Konami und die Partner des japanischen Publishers möglicherweise an weiteren „Silent Hill“-Projekten arbeiten, die bisher nicht offiziell angekündigt wurden.

Dies ließ ein Statement des japanischen Publishers im Rahmen einer Investorenkonferenz vermuten, in dem Konami von „einem Remake und komplett neuen Ablegern zu Silent Hill“ sprach. Mit frisch veröffentlichten Stellenausschreibungen sorgt Konami in diesen Tagen für neue Spekulationen.

In diesen weist das Unternehmen darauf hin, dass nach Verstärkung für „groß angelegte neue Silent Hill-Projekte gesucht wird“. Besetzen möchte der Publisher gleich mehrere neue Positionen und spricht von der Möglichkeit, an einer hoch modernen Entwicklung beteiligt zu sein. Unter anderem sucht Konami mit den Stellenausschreibungen nach Artists, Planern und Projektmanagern.

„Bitte unterstützen Sie uns bei dieser Arbeit, die viele Fans im Ausland hat! Eine Chance, in einer hochmodernen Entwicklungsumgebung an der Spieleproduktion beteiligt zu sein“, so Konami weiter.

Stehen weitere Silent Hill-Ankündigungen bevor?

Ob sich die Stellenausschreibungen auf Projekte beziehen, die sich bereits in Arbeit befinden, oder ob Konami ganz neue „Silent Hill“-Titel plant, ließ der Publisher offen. Aktuell wissen wir von mindestens vier weiteren Projekten auf Basis der beliebten Horrorserie, an denen Konami mit externen Partner arbeitet.

Zum einen haben wir es hier mit dem Remake zu „Silent Hill 2“ zu tun. Für die Entwicklung der Neuauflage, die in den kommenden Wochen endlich einen konkreten Releasetermin spendiert bekommen könnte, sind die „The Medium“-Macher von Bloober Team verantwortlich. Hinzukommen NeoBards Entertainments „Silent Hill f“ und „Silent Hill: Townfall“, das beim Indie-Studio No Code entsteht.

Dann wäre da noch „Silent Hill: The Short Message“, das Konami bisher nicht ankündigte. Allerdings lieferte uns hier kürzlich das australische Rating-Board weitere Details und sprach von einer verstörenden Horror-Erfahrung, die wir aus der First-Person-Perspektive erleben.

Weitere Meldungen zum Thema:

Sollte Konami weitere Ankündigungen zur „Silent Hill“-Reihe vornehmen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Weitere Meldungen zu Silent Hill.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren