Silent Hill Ascension: Genvid bezieht Stellung zur Kritik an der Monetarisierung

Pünktlich zu Halloween brachten Konami und Genvid in dieser Woche „Silent Hill: Ascension“ an den Start. Bei „Ascension“ handelt es sich um eine interaktive Streaming-Serie, in der die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit haben, aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte zu nehmen.

Ganz ohne Kritik kam die Streaming-Serie zum Start allerdings nicht davon. Insbesondere die Monetarisierung und die Möglichkeit, der eigenen Stimme mittels sogenannter „Einflusspunkte“ mehr Gewicht zu verleihen, stieß der Community sauer auf. So enthält das knapp 20 Euro teure „Founders Pack“ nicht nur einen Season-Pass mit dem Zugriff auf alle Rätsel, kosmetische Extras für das eigene Profil und Emotes.

Für Kritik sorgen hier vor allem die „Einflusspunkte“, die durch unterschiedliche Aktivitäten verdient oder käuflich erworben werden können. 26.400 der Punkte schlagen im internen Shop von „Ascension“ beispielsweise mit rund 20 Euro zu Buche. Wie Eurogamer berichtet, investierten Top-Voter bis zu 50.000 Punkte in Entscheidungen, um die Geschichte in ihrem Sinne zu beeinflussen.

Da Genvid davon ausgeht, dass in fünf Tagen 6.000 kostenlose „Einflusspunkte“ verdient werden können, zeichnet sich schon jetzt ab, dass Top-Voter zu einem großen Teil auf gekaufte Punkte zurückgreifen.

Via X (ehemals Twitter) meldete sich mit Jacob Navok nun auch der CEO von Genvid zu Wort und stellte sich der Kritik. Laut Navok muss nicht befürchtet werden, dass einzelne Personen, die zusätzliche „Einflusspunkte“ erwerben, Entscheidungen im Alleingang beeinflussen können. Dafür stecken schlichtweg zu viele Punkte hinter den einzelnen Votings. Der CEO ergänzte, dass die in der Rangliste aufgeführten Top-Voter nicht mehr als 0,05 Prozent aller investierten „Einflusspunkte“ ausmachen.

Auch die Tatsache, dass manche Puzzles nur im Rahmen des Founders Packs zur Verfügung stehen, wurde kritisiert. Diesbezüglich ergänzte Navok: „Ich stimme zu, dass wir bei den Puzzles zu aggressiv vorgegangen sind. Wir werden es ermöglichen, dass entsperrte Rätsel auch frühere Rätsel enthalten. Das bedeutet, wenn du den zehnten Tag erreichst, wirst du über einen umfangreichen Katalog an zurückliegenden Rätseln verfügen und in der Lage sein, jedes Rätsel über die tägliche Rotation kostenlos zu lösen, ohne einen Saisonpass zu benötigen.“

Laut Novak können jedoch ein oder zwei Tage vergehen, ehe diese Änderung aktiv wird.

Um sein Studio aus der Schusslinie zu nehmen, wies der CEO von Genvid darauf hin, dass sich das Team hinter „Silent Hill: Ascension“ zu großen Teilen aus Mitarbeitern zusammensetzt, die im Bereich der Monetarisierung ihre ersten Erfahrungen sammeln. Aus diesem Grund seien Fehler nicht auszuschließen. Diese möchte Genvid aber so schnell wie möglich beheben.

Novak abschließend: „Ich würde die Leute darum bitten, anstatt uns und das Team anzugreifen, davon auszugehen, dass wir gute Absichten haben und das Produkt so kostenlos und unterhaltsam wie möglich gestalten wollen. Und dies mit einer möglichst geringer Monetarisierung. Denn das ist die Wahrheit. Die Verschwörungs- oder Kabal-Theorien sind es nicht.“

