Silent Hill Ascension: Wie wird das Problem mit der Zeitverschiebung gelöst?

Ende der vergangenen Woche wurde bestätigt, dass die Premiere von „Silent Hill Ascension“ am 31. Oktober 2023 um 18 Uhr pazifischer Ortszeit starten wird. Aufgrund der Zeitverschiebung wird es hierzulande am 1. November 2023 um 1 Uhr in der Nacht so weit sein.

Um eine mögliche Verwirrung zu vermeiden, ging Jacob Navok, der CEO des verantwortlichen Studios Genvid, auf das Problem der Zeitverschiebung ein und verriet, wie dieses bei den Votings umgangen wird. Bekanntermaßen haben die Zuschauer die Möglichkeit, mit ihren Abstimmungen aktiv Einfluss auf die weitere Geschichte beziehungsweise die Geschehnisse der interaktiven Horror-Serie zu nehmen.

„Europa ist uns sehr wichtig und wir haben das Produkt so konzipiert, dass jeder die Möglichkeit hat, unabhängig von der Zeitzone Teil des Erlebnisses zu sein“, führte Navok auf X beziehungsweise Twitter aus und ergänzte, dass mindestens 24 Stunden vor der Premiere einer neuen Episode abgestimmt werden kann.

Im Fall von besonders wichtigen Entscheidungen werden die Abstimmungen sogar über einen Zeitraum von mehreren Tagen möglich sein.

„Sie müssen nicht live dabei sein. Es gibt einige Dinge, die nur live verfügbar sind, aber ich habe früh in der Produktion eine Regel festgelegt, dass alles, was den Verlauf der Geschichte verändert, auch asynchron möglich sein muss“, so Navok weiter. „Tatsächlich erwarten wir, dass viele Menschen weltweit die Inhalte asynchron über Video-on-Demand (VOD) anschauen werden, die nach dem Livestream verfügbar sein.“

„Wenn Sie sich also in Europa befinden, können Sie sich anmelden und die neuesten Szenen im VOD ansehen, wann immer es Ihnen passt. Sei es morgens nach dem Aufwachen oder zu einer anderen für Sie günstigen Zeit. Von dort aus können Sie die nächsten Entscheidungen treffen, an denen Sie teilnehmen möchten. Es gibt jeden Tag noch viel mehr zu tun, aber das werde ich mir für zukünftige Ankündigungen aufsparen. Die Hauptsache ist, dass die Teilnahme-Schleife so gestaltet ist, dass sie unabhängig von Ihrer Zeitzone perfekt funktioniert“, wird weiter versprochen.

Wer neugierig geworden sein sollte und mit seinen Entscheidungen Einfluss auf die Geschichte von „Silent Hill Ascension“ nehmen möchte, kann sich auf den folgenden Plattformen an der interaktiven Streaming-Serie beteiligen.

Abschließend wies Navok darauf hin, dass die VODs in einer höheren Qualität als die Livestreams zur Verfügung gestellt werden und sowohl in 4K als auch mit HDR genossen werden können.

