Silent Hill Ascension: Making-of-Video liefert frische Details und Artworks

Mit "Silent Hill Ascension" entsteht bei den Entwicklern von Genvid Entertainment eine etwas andere Story-Erfahrung auf Basis der beliebten Horrorserie. In einem frisch veröffentlichten Making-of-Video liefert uns das Studio neue Details und Artworks.

"Silent Hill Ascension" befindet sich bei Genvid Entertainment in Entwicklung.

Im vergangenen Jahr machte Konami das Comeback der legendären Horrorserie „Silent Hill“ offiziell und kündigte gleich mehrere neue Projekt auf Basis der Marke an, die sich bei unterschiedlichen Studios in Entwicklung befinden.

Darunter „Silent Hill Ascension“, bei dem die Entwickler von Genvid Entertainment neue Wege gehen und auf eine interaktive Echtzeit-Streaming-Serie setzen. Die Serie soll in diesem Jahr erscheinen und es den Spielerinnen und Spielern ermöglichen, mit ihren Entscheidungen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschehnisse zu nehmen.

Im Zuge eines frisch veröffentlichten Making-of-Videos lieferte uns Genvid Entertainment nicht nur neue Artworks aus „Silent Hill Ascension“. Darüber hinaus wird über die Arbeiten an dem Projekt und die kreativen Ziele, die von den Entwicklern verfolgt werden, gesprochen.

Getroffene Entscheidungen sind endgültig

Wie genau der Prozess, mit dem die Spielerinnen und Spieler Einfluss auf die Geschichte von „Silent Hill Ascension“ nehmen können, von statten gehen wird, wurde bislang leider nicht verraten. Spekuliert wird, dass wir uns mit einem Mobile-Gerät mit dem Spiel verbinden oder uns auf einer Website einloggen können, um unsere eigenen Entscheidungen in das Geschehen einzubringen.

Nähere Details zu diesem Thema nannten die Entwickler von Genvid Entertainment diesbezüglich zwar nicht, wiesen jedoch zumindest darauf hin, dass einmal getroffene Entscheidungen endgültiger Natur sind und sich entsprechend auf den weiteren Verlauf der Geschichte auswirken werden.

Wie kürzlich bestätigt wurde, können die Entscheidungen in Form von Quick-Time-Events getroffen werden. Somit werden auch Nutzer, die nur wenig Zeit haben, in die Lage versetzt, sich an der Weiterentwicklung der Geschichte von „Silent Hill Ascension“ zu beteiligen.

Einen genauen Starttermin bekam „Silent Hill Ascension“ bisher nicht spendiert. Stattdessen ist lediglich von einem Launch im Laufe des Jahres die Rede.

🚨 BRAND NEW SILENT HILL ASCENSION CONCEPT ART 🚨 A THREAD:🧵 pic.twitter.com/SfjE21FIOR — Will | Resident Evil Central 👁️ (@ResiEvilCentral) July 11, 2023

