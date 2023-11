Silent Hill 2 Remake: Ein eigenes Story-Kapitel für Pyramid Head? Konami sorgt für Klarheit

In den vergangenen Tagen kam das Gerücht auf, dass das Remake zu "Silent Hill 2" mit einer spielbaren Origin-Story zu Pyramide Head versehen wird. In der Zwischenzeit bezog auch Konami Stellung zu dem Ganzen.

In den letzten Tagen starteten diverse Händler die Vorbestellungen zum Remake von „Silent Hill 2“ und befeuerten damit die Spekulationen über eine möglicherweise bevorstehende Enthüllung des Releasetermins.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte der Händler Best Buy. Dieser gab nämlich an, dass das Remake zu „Silent Hill 2“ eine spielbare Origin-Story zum schaurigen Charakter Pyramid Head bietet. Wie sich in der Zwischenzeit herausstellte, haben wir es hier mit einem simplen Fehler seitens Best Buy zu tun.

Auf Nachfrage der Kollegen von Eurogamer bestätigte Konami kurz und knapp, dass den Angaben des Händlers eine Falschinformation zugrunde liegt, die bereits korrigiert wurde.

Ein Blick auf den entsprechenden Produkteintrag von Best Buy verdeutlicht, dass der Hinweis auf die Origin-Story von Pyramid Head in der Tat entfernt wurde.

Enthüllung des Releasetermins in den nächsten Wochen?

Weiterhin im Raum stehen die Spekulationen um die nahende Enthüllung des Releasetermins des „Silent Hill 2“-Remakes. Zuletzt schoss sich die Gerüchteküche hier auf die The Game Awards 2023 ein. Sollten sich diese Gerüchte bewahrheiten, dann sind wir schon in wenigen Wochen schlauer. In diesem Jahr finden die The Game Awards nämlich am 7. Dezember 2023 statt.

Das Remake zu „Silent Hill 2“ entsteht bei den Entwicklern von Bloober Team. Unter Horror-Fans machte sich das polnische Studio in der Vergangenheit mit Werken wie „Layers of Fear“ oder „The Medium“ einen Namen. Eigenen Angaben zufolge sind sich die Entwickler der Verantwortung, die mit den Arbeiten an einem Remake zu einem legendären Titel wie „Silent Hill 2“ einhergeht, bewusst.

Entsprechend respektvoll ging Bloober Team an die Neuauflage heran. Des Weiteren versprechen die Verantwortlichen mit „Silent Hill 2“ ein Remake, das dem Klassiker den Weg in die Moderne ebnet, ohne die Ursprünge des Originals aus den Augen zu verlieren.

Das Remake zu „Silent Hill 2“ erscheint für den PC und auf den Konsolen zeitexklusiv für die PS5.

