Silent Hill The Short Message: Rating-Board nennt Details zur Geschichte und dem Setting

Ein aktualisierter Eintrag des Australian Classification Boards liefert uns in dieser Woche weitere Details zum unangekündigten "Silent Hill: The Short Message". Wie sich den Angaben des ACB entnehmen lässt, wartet offenbar eine düstere Horror-Erfahrung für ein volljähriges Publikum.

Mit „Silent Hill: The Short Message“ tauchte im September 2022 ein Projekt im südkoreanischen Rating-Board auf, das bis heute auf seine offizielle Ankündigung wartet.

Weitere unbestätigte Details liefert uns ein Update des Australian Classification Board (ACB). Einem aktualisierten Eintrag des ACB lässt sich entnehmen, dass es sich bei „The Short Message“ um ein „explorationsbasiertes psychologisches Horrorspiel handelt, das Darstellungen von Selbstmord und Selbstverletzung beinhaltet.“

Des Weiteren ist die Rede davon, dass die Geschichte des Horror-Titels im modernen Deutschland spielt. Genauer gesagt in einem Gebäude, das einfach nur „Die Villa“ genannt wird. Erkunden werden wir die Spielwelt von „The Short Message“ laut dem ACB in der First-Person-Perspektive.

„The Short Message“ erzählt die Geschichte der Protagonistin Anita, die in der Villa nach Hinweisen sucht, die Aufschluss darüber geben könnten, was es mit dem mysteriösen Verschwinden einer Freundin auf sich hat.

Eine düstere Erfahrung für ein volljähriges Publikum

Aufgrund der behandelten Themen und der Horror-Elemente wird sich „Silent Hill: The Short Message“ wohl ausschließlich an erwachsene Spielerinnen und Spieler richten. Als Beispiel wird eine Badezimmerumgebung genannt, „in der sich eine mit blutigem Wasser gefüllte Badewanne, blutverschmierte Fliesen und ein Rasiermesser auf einem blutverschmierten Waschbecken befinden.“ Beim Untersuchen des Rasiermessers erlebt Anita einen Rückblick.

Zudem werden in diesem Zusammenhang Szenen angesprochen, die auf ein selbstverletzendes Verhalten und Suizid hindeuten. Die komplette ACB-Beschreibung zu „Silent Hill: The Short Message“ findet ihr hier. Allerdings möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Spoiler zur Geschichte enthalten sind.

Diese beziehen sich laut dem Leaker und Insider „Dusk Golem“ auf das erste Drittel des Spiels. Daher gilt: Lesen auf eigene Gefahr.

Wann „Silent Hill: The Short Message“ enthüllt werden soll, ist weiterhin unklar. Konami selbst äußerte sich zu den Gerüchten der Vergangenheit bisher nämlich nicht.

