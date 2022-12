Silent Hill The Short Message: Erste Story-Details und das Key-Art zum unangekündigten Projekt

In dieser Woche wurde die PlayStation 5-Version von "Silent Hill: The Short Message" mit einer Alterseinstufung versehen. Ergänzend dazu tauchten erste Story-Details und ein Bild zum unangekündigten Projekt auf.

Vor ein paar Wochen kündigte der japanische Publisher Konami das Comeback der „Silent Hill“-Franchise an und bestätigte sowohl einen neuen Kinofilm als auch Videospiele, die sich bei verschiedenen Studios in Entwicklung befinden.

Vorgestellt wurden beispielsweise das von Bloober Team entwickelte Remake zu „Silent Hill 2“ oder „Silent Hill: f“, in dem unser Weg nach Japan führen wird. Unklar ist hingegen weiterhin, was es mit „Silent Hill: The Short Message“ auf sich hat, das vor einiger Zeit in den Datenbanken des südkoreanischen Rating-Boards auftauchte.

Wie wir dank einer in dieser Woche aktualisierten Alterseinstufung wissen, wird das bisher unangekündigte Projekt unter anderem für die PlayStation 5 veröffentlicht. Ergänzend zu dieser Angabe tauchten beim taiwanesischen Rating-Board die ersten Story-Details und ein Bild zu „Silent Hill: The Short Message“ auf.

Stellt euch den Ängsten der Protagonistin

Die Beschreibung liest sich wie ein klassisches „Silent Hill“-Abenteuer und beschreibt das Schicksal einer Frau, die sich ungeahnten Schrecken stellen muss. „Anita betritt eine verlassene Wohnung, um sich dort mit ihrer Freundin Maya zu treffen. Als sie aufwacht, stellt sie fest, dass sie offenbar in der Wohnung gefangen ist“, heißt es in der Beschreibung des südkoreanischen Rating-Boards.

Und weiter: „Um den Monstern, die in den Gängen lauern, zu entkommen, muss sie sich ihren Ängsten stellen. Darüber hinaus muss sie die Wahrheit hinter ihrem Trauma ergründen und versuchen, erfolgreich zu flüchten, bevor das Trauma ihren Lebenswillen zerstört“. Unbestätigten Berichten zufolge handelt es sich bei „Silent Hill: The Short Message“ um einen kostenlos spielbaren Teaser zu den kommenden „Silent Hill“-Projekten.

Gerüchte, die von Konami bisher weder kommentiert noch bestätigt wurden. Da Einträge in asiatischen Rating-Board in der Vergangenheit immer wieder auf bevorstehende Ankündigungen oder Präsentationen hindeuteten, könnten wir bereits in den nächsten Wochen mehr erfahren.

Anbei das Key-Art zu „Silent Hill: The Short Message“, das im Zuge des aktuellen Update des Rating-Boards in Taiwan veröffentlicht wurde.

