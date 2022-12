Silent Hill The Short Message: Altersfreigabe bestätigt PS5-Version

Im Oktober gab Konami bekannt, dass das Unternehmen die „Silent Hill“-Reihe mit verschiedenen neuen Projekten wiederbeleben möchte – darunter einem Remake zu „Silent Hill 2“, das sich bei den „The Medium“-Machern von Bloober Team in Entwicklung befindet.

Bereits im Vorfeld der Ankündigungen tauchte in den Datenbanken des südkoreanischen Rating-Boards ein Projekt mit dem Namen „Silent Hill: The Short Message“ auf, das weiterhin auf seine offizielle Ankündigung wartet. Im Rahmen einer aktualisierten Alterseinstufung lieferte uns das Rating-Board ein interessantes Detail und bestätigte, dass „The Short Message“ unter anderem für die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Ob noch andere Plattformen versorgt werden oder ob sich Sony Interactive Entertainment neben dem Remake von „Silent Hill 2“ auch „The Short Message“ (zeit)exklusiv sicherte, bleibt abzuwarten.

Ein kostenloser Teaser?

„Silent Hill: The Short Message“ wird in Südkorea vom Publisher UNIANA veröffentlicht, der in der Vergangenheit verschiedene Konami-Titel in dem ostasiatischen Land vertrieb. Mit was wir es spielerisch zu tun haben, ist weiterhin unklar. In den vergangenen Monaten machte das Gerücht die Runde, dass es sich bei „Silent Hill: The Short Message“ um einen kostenlos spielbaren Teaser handeln könnte, mit dem auf die Vorgeschichte der legendären Horror-Serie eingegangen wird.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher nicht. Allerdings waren die Alterseinstufungen des südkoreanischen Rating-Boards in der Vergangenheit oftmals ein verlässlicher Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung beziehungsweise Enthüllung. Gut möglich also, dass wir im Laufe der nächsten Wochen mehr erfahren.

Weitere Meldungen zum Thema:

Zumal Konami in den letzten Wochen mehrfach andeutete, dass 2023 mit weiteren Ankündigungen zur „Silent Hill“-Franchise zu rechnen ist.

Quelle: Gamerating.org

Weitere Meldungen zu Silent Hill: The Short Message.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren