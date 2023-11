Silent Hill Ascension: Teile des Skripts von einer KI verfasst? Genvid stelllt sich Vorwürfen

In den vergangenen Tagen sahen sich die kreativen Köpfe hinter der interaktiven Streaming-Serie „Silent Hill: Ascension“ erneut mit Kritik konfrontiert.

Dieses Mal geht es um die teilweise unzusammenhängenden und hölzernen Dialoge, die den Vorwurf aufkommen ließen, dass Teile des Skripts von einer KI verfasst wurden. Als Beispiel nannten die Nutzer eine Szene in einem Wald, die für reichlich Lacher sorgte, sowie einen Streit zwischen zwei Charakteren, der auf unnatürliche Art und Weise ablief.

„Silent Hill Ascension ist so verdammt schlecht“, kommentierte ein Nutzer die Szene. „Du kannst mich nicht davon überzeugen, dass sie nicht in irgendeiner Form KI verwendet haben, um das zu erstellen. Es ist einfach so zerrissen und seltsam. Menschen wechseln nicht innerhalb von Sekunden von wütend zu gelangweilt.“

In der Zwischenzeit meldete sich mit Jacob Navok auch der CEO des für „Silent Hill: Ascension“ verantwortlichen Studios Genvid zu Wort. Auf X (ehemals Twitter) bestritt dieser die Vorwürfe und versicherte, dass jede Zeile des Skripts von seinem Team verfasst wurde. Eine KI kam demnach nicht zum Einsatz.

„Jedes Wort in Ascension wurde von echten Menschen geschrieben“, so der CEO von Genvid. „Keines stammt von großen Sprachmodellen oder KI und alle stammen aus der engagierten Arbeit eines talentierten Teams.“ Im weiteren Verlauf seines Statements ergänzte Navok, dass auch Genvid in der Vergangenheit mit KIs experimentierte.

Vor allem im Jahr 2021 habe Genvid versucht, KIs zu kreativen Zwecken einzusetzen. Da die Ergebnisse den Qualitätsansprüchen des Studios nicht gerecht wurden und die KI-Technologien des Öfteren für Probleme sorgten, rückte Genvid laut Navok relativ schnell wieder von diesen Technologien ab.

Weitere Meldungen zu Silent Hill: Ascension:

In „Silent Hill: Ascension“ kam jedoch keine der KI-Techniken, mit denen Genvid in der Vergangenheit experimentierte, zum Einsatz, wie der CEO des Studios abschließend versicherte.

Every word in Ascension was written by real people, many of whom have long-running careers in writing including Telltale titles, Pixar titles, GoW Ragnarok, Resident Evil Village and more. Across our 100,000+ words, zero are authored by LLMs or AI, and all are from dedicated work…

Just some more general thoughts on AI given that it’s in the conversation a lot recently.

We ran tests several years ago to see whether AI could improve animation or cinematic production pipelines. Generally the results weren’t different than the animation you get in that Twitch…

— Jacob Navok (@JNavok) November 28, 2023